«Найден, жив!» В Пермском крае завершены поиски 11-летнего мальчика

Его искали с 21 февраля. Фото: поисковой отряд "Регион59"/ВКонтакте

- Найден, жив! Благодарим за помощь в поиске. Просьба снять репосты, - написали волонтеры поискового отряда "Регион59" к записи о пропавшем 11-летнем мальчике.

Напомним, 11-летний школьник пропал в воскресенье, 21 февраля. В 20.35 он вышел из дома в Александровске и исчез. На поиски ребенка выходили полицейские волонтеры и местные жители.

Мальчика нашли 22 февраля возле одного из магазинов в Александровске сотрудники правоохранительных органов.

- Сейчас он доставлен в отдел полиции. Туда едут его родители, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.