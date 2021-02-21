Что случилось после матча Россия-Эстония

Фото: FIBA

Сегодня, 21 февраля, на втором и заключительном матче сборной России в рамках отборочного тура чемпионата Евробаскет-2022 против сборной Эстонии болельщики устроили перфоманс, растянув огромный флаг нашей страны на полдворца спорта.

- Фото: Григорий Серёдкин

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин. Он набрал 14 очков. 13 очков у капитана команды — Андрея Воронцевича. 12 очков у атакующего защитника красноярского «Енисея» Михаила Кулагина.

Отметим, в заявке на игру отсутствовали самые результативные игроки сборной России в матче с Северной Македонией — Джоэл Боломбой и Семен Антонов. Согласно договоренности сборной России с ЦСКА, они вернулись в расположение московского клуба после решения сборной России задачи выхода на Евробаскет в прошлом матче.

Фото: FIBA

Отбор на Евробаскет-2022 в группе «B» почти достиг своего завершения. Перми осталось принять одну игру, которой суждено стать решающей. Завтра в УДС «Молот» встретятся сборные Эстонии и Северной Македонии (0+). Именно они между собой и решат, кто пройдtт на финальный турнир, а кто будет смотреть турнир по телевизору.