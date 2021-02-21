Евробаскет-2022 в Перми: Северная Македония одержала волевую победу над Италией

Решающий для Македонии матч. Фото: FIBA

В преддверии главного воскресного матча Евробаскета-2022 в УДС «Молот» встретились первая и последняя команда отборочного квартета «B» — сборная Италии и сборная Северной Македонии. Яркий и результативный матч команд из Южной Европы завершился победой Северной Македонии со счётом 87:78.

Сражаться до конца

Нельзя упрекнуть команды в безвольности. С первых минут обе сборные начали показывать классный и результативный баскетбол. Всего за первые пять минут матча Италия и Северная Македония вместе набрали больше 30 очков, а также обоюдно заработали по пять фолов.

Италия ещё две игры назад обеспечила себе первую строчку в группе и могла позволить себе играть в удовольствие. У македонцев же не было другого выбора, кроме как сражаться до последней секунды и показать всё, что умеют игроки этой команды с Балканского полуострова. Пятое подряд поражение в группе гарантированно лишало их шансов на выход в финальную часть Чемпионата Европы по баскетболу, несмотря на то, что завтра южанам предстоит сыграть с эстонцами и завершить весь отборочный цикл группы «B».

Атакует Италия. Фото: FIBA

Предсказуемое начало

Класс сборной Италии дал о себе знать с первых секунд: серия точных трёхочковых бросков и 20:30 после первой четверти.

Во второй четверти картина игры существенно не поменялась. Северная Македония шла в позиционные атаки, но итальянцы грамотно наказывали их за ошибки и потери: 41:52.

Северной Македонии нужна была только победа. Фото: FIBA

Переломный момент

А вот третья четверть для итальянцев, как и в их прошлом матче с Эстонией, оказалась провальной. Балканская команда постепенно начала исправлять положение. До определённой поры Италия грамотно действовала как в обороне, так и в атаке, сохраняя нужный счёт.

Но в конце третьей четверти Северная Македония сотворила настоящий камбэк. Точным броском на последних двух секундах матча форвард македонцев Вайли сделал счёт 67:65. Стало предельно ясно: исход игры решит только в последняя четверть матча, а то и овертайм!

Начало финальной четверти оказалось для Италии таким же провальным, как и конец третьей. Несколько минут подряд итальянские игроки не могли поразить кольцо Северной Македонии, которая в ответ продолжала проводить одну успешную атаку за другой. Отрыв возрастал и за считаные минуты до конца игры составлял целых десять очков. Картина матча зеркально изменилась.

В результате — 87:78 и трудовая и волевая победа Северной Македонии, которая смогла переломить ход матча и выйти на вторую половину матча с совершенно другим настроем и иной, приносящей результат игрой.

Самым результативным игроком сегодняшней встречи стал защитник Северной Македонии Ненад Дмитриевски. На его счету — 22 набранных очка.

Неудержимая атака желтых. Фото: FIBA

Шансы — есть!

Отметим, именно с первой игры Италии и Северной Македонии 18 февраля стартовали пермские матчи отбора. Тогда сильнее оказались итальянцы — 92:84, однако почти всю игру команды наравне друг с другом.

В следующий игровой день было сыграно ещё два матча: сборная Эстонии подарила нам настоящее шоу и нанесла первое поражение Италии в группе из двух — 105:101. А спустя три часа Россия обыграла Северную Македонию — 94:77 и благополучно вышла из группы.

Добытая победа дала Северной Македонии надежду на попадание в финальную часть Евробаскета, несмотря на четыре поражения балканской команды до этого.

Италия же, уже в любом случае, завершит отборочный цикл на первой строчке. У команды с Апеннин — четыре победы (две из них — над занимающей второе место Россией) и два поражения в шести матчах в группе.

Проиграв сегодня, Северная Македония могла лишиться всех шансов на попадание в финальную часть Евробаскета-2022. После пяти поражений даже победа в завтрашнем матче над Эстонией не помогла бы македонской команде выйти из группы. Но концовка дала Северной Македонии огонёк надежды. И в случае сегодняшнего поражения Эстонии от сборной России, у балканцев есть все шансы обойти Эстонию и стать счастливой третьей командой группы, которая запрыгнет в последний, вагон уезжающего на Чемпионат Европы поезда.

Напомним, финал отборочного цикла в Перми плавно подходит к концу. Уже сегодня в 20:00 по пермскому времени сборная России вновь постарается порадовать пермского болельщика и красиво завершить отборочную кампанию победой над Эстонией (0+). А завтра, 22 февраля, в УДС «Молот» пройдет завершающая встреча группы «B»: на паркете пермского УДС сыграют Эстония и первый триумфатор сегодняшнего дня — Северная Македония (0+).