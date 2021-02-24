В современном мире, где вопросы экологии и защиты окружающей среды выходят на первый план, к работе промышленных предприятий предъявляются все более высокие требования.- Промышленность постоянно должна проводить модернизацию производства, использовать современные технологии, созданные для поддержания экологии, - неоднократно подчеркивал Президент России Владимир Путин.Задачи на три года впередОдин из самых активных региональных участников национального проекта «Экология» - Группа предприятий «ПЦБК». Компания не только увеличила объемы переработки макулатуры на более 300 тысяч тонн в год, но и уже в течение нескольких лет проводит мероприятия по улучшению работы очистных сооружений, занимается лесовосстановлением на арендованных лесных участках, осуществляет выпуск рыбы в водоемы Прикамья.Снижение нагрузки на природуДва года ушло у ПЦБК на модернизацию картоно- и бумагоделательной машин.- Когда идет реализация масштабных инвестиционных проектов, всегда учитывается экологическая составляющая, - объясняют в компании. - Модернизация машин позволила увеличить мощности для выпуска новой продукции и нарастить объемы переработки макулатуры, снизить энергозатраты и водопотребление на одну тонну продукции, улучшить экологичность. К примеру, на новой картоноделательной машине удалось снизить удельное потребление воды на 65% на тонну продукции - с 10,3 до 3,6 млн кубометров в год. Соответственно уменьшилось и влияние на водный объект.Также в производственных цехах устанавливаются локальные системы очистки, чтобы снизить нагрузку на БОС предприятия и улучшить качество очистки промышленных стоков. Продолжается реконструкция самих очистных сооружений, до 2024 года на эти цели планируется направить порядка 200 миллионов рублей.Что такое флотаторВ этом году на одном из предприятий ПЦБК - в ООО «Прикамский картон» - был завершен монтаж флотационной установки производительностью 250 кубометров в час. Сейчас в картонно-бумажном цехе №1 идут пуско-наладочные работы.Что такое флотатор? Это установка, в которой избыточная оборотная вода очищается после использования в бумаго- и картоноделательной машинах. Затем она проходит еще четыре ступени очистки на Биологических очистных сооружениях (БОС).Кстати, аналогичный флотатор производительностью 150 кубометров в час уже несколько месяцев работает в картонно-бумажном цехе №2 и показал свою эффективность. Он обеспечивает удаление из избыточной оборотной воды продуктов целлюлозно-бумажного производства, в частности, волокна.- При поступлении на флотатор в одном литре воды содержится 1000 - 1200 мг волокна, после очистки показатель снижается до 50 - 80 мг, - объясняют специалисты.Монтаж флотаторов в картонно-бумажных цехах №1 и №2 был также проведен в рамках экологической программы, реализуемой в ПЦБК.Очищенная вода возвращается в реку- На новый флотатор цеха №1 поступает избыточная оборотная вода с новых картоно- и бумагоделательной машин, - объясняют процессы очистки в «Прикамском картоне». - Ее насыщают воздухом и подают флокулянт. За счет воздуха волокно поднимается на поверхность и убирается специальным ковшом. Также флокулянт помогает осветлить стоки.- Если налить воду в стаканы, разница - колоссальная, - говорит заместитель генерального директора ГП ПЦБК Михаил Спасенников. - В первом стакане вода мутная - поступающая. Во втором - обработанная реагентом. В третьем - почти прозрачная - это та, которую мы сбрасываем на очистные сооружения. При этом все производство полностью автоматизировано.Проходя все этапы, качество очищенной воды вырастает в разы. После того как она проходит дополнительную очистку на очистных, вода направляется в реку.Наша справка5 фактов о ПЦБК1. Группа предприятий «ПЦБК» - одна из крупнейших в России, оказывающая услуги широкого спектра: от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции.2. По итогам прошлого года объем производства тарного картона достиг 294 тысяч тонн, а выпуск гофропродукции составил 263 млн кв. м.3. На сегодняшний день ГП ПЦБК входит в ТОП-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в России.4. Каждый 20-й гофроящик в России выпущен на ПЦБК.5. На предприятии работают 2,6 тыс. сотрудников.КстатиГП «ПЦБК» является одним из крупнейших налогоплательщиков во все уровни бюджета. Только за прошлый год сумма составила более полутора миллиардов рублей.