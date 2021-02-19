Коронавирус в Перми, последние новости на 20 февраля 2021 года: в регион доставили еще одну партию вакцины от коронавируса

Первую прививку сделали более 25 079 жителей Прикамья Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Пермь доставили еще одну партию вакцины от коронавируса - 14 400 комплектов. Ее распределили между 48 поликлиниками, проводящими иммунизацию. Наибольшее количество доз вакцины получат поликлиники, чьи пациенты более активно записываются на прививки.

Всего с начала иммунизации в поликлиники и центральные районные больницы Пермского края поступило более 57 тысяч комплектов вакцины. Вакцинацию централизованно также проходят работники предприятий.

Записаться на вакцинацию можно через регистратуры поликлиник, а также через сайты Госуслуги и k-vrachu.ru.

Очереди на прививки от коронавируса постепенно сокращаются. Первую прививку сделали более 25 079 жителей Прикамья, а полностью курс вакцинации завершили 7 550 человек.

Инфографика: Яндекс

Радует и то, что с каждым днем число новых заболевших коронавирусом уменьшается. За прошлые сутки в Прикамье COVID-19 подтвердился у 243 жителей. Это на два случая меньше, чем днем ранее. Среди заболевших вновь не мало детей - плюс 20 случаев. Информация о новых заболевших: 32 человека проходят лечение в больницах, 211 – амбулаторно на дому.

Инфографика: оперштаб

Скончались за сутки 12 пациентов с коронавирусом. С начала эпидемии COVID-19 в Пермском крае заболели 44 878 человек.