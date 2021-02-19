Временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин сообщил, что открыта регистрация на Пермский марафон, который пройдет 4 и 5 сентября.- Сегодня открыли регистрацию на юбилейный, пятый Пермский марафон, - написал на своей странице в Instagram Алексей Дёмкин в пятницу, 19 февраля. - В этом году предусмотрено 12 тысяч слотов на 7 разных дистанций. Каждый финишировавший участник получит в свою «копилочку» медаль с изображением животного древнекоми промыслового календаря. В этом году это росомаха. И, конечно, я тоже приму участие в марафоне.«Марафонцы могут собрать коллекцию медалей»Пермским журналистам показали, как будет выглядеть символ юбилейного марафона и рассказали о том, как идет подготовка к этому спортивному празднику.- Соревнования марафонцев наравне с лыжным спринтом «Ёлки. Пермский период» - одно из главных спортивных брендов Перми и всего Пермского края, - отметил заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов. - В 2020 году Пермский марафон стал первым российским марафоном, который попал в престижный рейтинг соревнований, составленный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. По итогам года марафон занял 31 место из 52, опередив Казанский марафон. Если мы начинали с нескольких тысяч участников, то в этом году планируется участие уже 12 тысяч бегунов разного возраста. Мы надеемся, что предпринимаемые в регионе усилия по противодействию коронавирусу позволят нам провести торжественное открытие этого спортивного праздника.Как и в предыдущие годы всем, кто преодолеет ту или иную дистанцию, вручат медали Пермского марафона. На них по традиции будет присутствовать символика древнекоми промыслового календаря.- В этом году символом медали станет необычное животное – росомаха, - рассказал пермский художник-скульптор Рустам Исмагилов. - Это наш местный, уральский зверь. Календарь промысловиков древних коми состоит из 9 периодов, а не из 12. На медали первого Пермского марафона был изображен сам календарь, затем были медведь, северный олень, горностай и теперь вот росомаха, а потом будут другие животные. Таким образом, бегуны могут собрать 10 медалей с символикой коми-календаря.Популярность длинных дистанций растет– Мы значительно увеличили количество слотов на полумарафон и 10 километров, поскольку спрос на эти дистанции растет, – сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми Сергей Сапегин. - Те, кто начинал бегать Пермский марафон с маленькой дистанции, сегодня готовы бежать длинные. Регистрация на Пермский марафон уже стартовала на портале умный-спорт.рф. Трасса марафона сертифицирована и останется прежней, как и призовой фонд.Как пояснили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, столица Прикамья является активным участником национального проекта «Демография». К 2024 году 55 % россиян должны регулярно заниматься физической культурой и спортом. Сейчас 46,3 % населения Перми в возрасте от 3 до 79 лет систематически занимается физкультурой и спортом. Для достижения поставленной цели городские власти создают инфраструктуру и проводят массовые мероприятия.