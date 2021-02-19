«Мама не видела ребенка больше года». В Перми ищут 4-летнего мальчика, которого в неизвестном направлении увез отец

Больше года отец скрывает сына от матери. Фото: сайт УФССП России по Пермскому краю.

- Это ее единственный сын, в апреле мальчику исполняется пять лет и вот уже полтора года мама не видела своего ребенка, - рассказали судебные приставы. – В 2019 году женщина подала иск в суд о передаче ей сына на воспитание. После решения Кировского суда Перми в пользу матери было открыто исполнительное производство, но разыскать Абдуллаева Ядгара Эркиновича, удерживающего сына, мы до сих пор не можем.

Семейные отношения 25-летнего Ядгара Абдуллаева и его сожительницы продлились недолго. Они познакомились, когда вместе занимались интернет-продажами. Потом стали вместе жить, затем женщина родила общего сына. Но после одного из семейных конфликтов отец забрал мальчика и уехал в неизвестном направлении.

- Его старый телефон давно «не абонент», мы пытались связываться с его родственниками, но те не идут на контакт, - объясняют приставы. – Больше года мы не можем найти следов мужчины, который увез и скрывает ребенка, поэтому обратились в СМИ, чтобы те, кто знает информацию о его местонахождении, сообщили нам ее.

На фото, которое предоставила приставам мама мальчика, Амир Абдуллаев очень маленький, ему здесь чуть больше двух лет. Сейчас мальчик подрос и, скорей всего, изменился. Но, возможно, кто-то узнает на фото отца ребенка.

Этих граждан просят сообщать о местонахождении Абдуллаева Ядгара Эркиновича и его несовершеннолетнего сына Амира Абдуллаева в дежурную часть УФССП России по Пермскому краю по телефону (342) 220-11-60 либо главному инспектору отдела организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей Барчак Инге Адигамовне по телефону (342)229-99-70, +7 951 925 97 05.