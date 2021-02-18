В Перми начались первые отборочные игры чемпионата Евробаскет-2020

В Перми проходят отборочные матчи Евробаскета. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Сегодня, 18 февраля, в Перми проходит первая игра отборочных матчей чемпионата Евробаскет-2022 .

На площадке в УДС «Молот» встречаются сборные Италии и Северной Македонии.

Напомним, с 18 по 22 февраля на площадке УДС «Молот» пройдут два квалификационных тура чемпионата Европы по баскетболу - 2022. За право бороться в чемпионате в столице Прикамья сразятся баскетболисты сборных России, Эстонии, Северной Македонии и Италии - то есть все участники группы «В».

Трибуны стадиона "Молот" заполнены чуть меньше, чем на треть. Но исходя из того, что половину мест нельзя занимать из-за коронавирусных ограничений, число болельщиков довольно внушительное. В начале матча лидерство взяла сборная Италии и с небольшой разницей в счете выигрывала больше половины первого периода, но игроки сборной Северной Македонии собрались и сократили отставание, а в конце первой четверти и вовсе сравняли счёт. За минуту до перерыва на табло была ничья - 19:19. А завершилась первая четверть со счетом 25:23 в пользу сборной Италии.

Во втором периоде сборная Македонии выглядела уверенней - игроки хорошо отрабатывали и в защите, и в нападении. Сборная Италии выглядит хуже - баскетболисты часто промахиваются и недорабатывают в обороне, много фолят. Однако штрафные сегодня у македонцев не "идут", половина бросков - мимо кольца.

Тренеры обеих команд очень эмоциональны. Они максимально близко подходят к оградительной ленте и дают наставления своим подопечным. А тренер сборной Италии от переизбытка эмоций вышел за безопасную зону, судья сделал ему замечание и тот вернулся на место.

Вторая четверть закончилась со счетом 43:41 в пользу Северной Македонии.

Преимущество в игре переходило от одной команды к другой Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Третья четверть была достаточно напряженной, каждую минуту преимущество переходило от одной команды к другой. Закончилась третья десятиминутка со счетом 63:64 в пользу Северной Македонии.

Матч закончился уверенной победой сборной Италии. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В заключительной четверти сборная Македонии "рассыпалась". Итальянцы были быстрее, точнее и вообще смотрелись куда более собраннее. В результате матч закончился уверенной победой сборной Италии со счетом 92:84.