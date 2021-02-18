«Голова из чайника, а глаза из ложек». У нововоронежской Аленушки появился жених Федя

Федором железного человека назвал сын Сергея. Фото: Сергей Корюкин

Знаменитую скульптуру Аленушка из Нововоронежа, в одночасье ставшую мемом, продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей. Но на этом история с противоречивым арт-объектом не закончилась. В Перми для Аленки нашелся жених- железный Федор с розой в руках.

Его «папа» - 50-летний Сергей Кирюхин, который большую часть своей жизни работает сварщиком. С годами однообразные металлические конструкции стали надоедать ему. Захотелось творчества…

- Однажды у меня сгорел чайник, вначале я хотел сдать его в металлолом, - вспоминает Сергей. - А когда начал переворачивать, пригляделся и подумал: да ведь это голова с носом! Рядом лежали ложки: глаза, а поварешка - это нижняя челюсть.

Остальное Сергей отыскал в гараже. Из урны получилось туловище, из труб - руки и ноги, а суставами стали шланги от душа. Железный человек получился довольно увесистым, ростом - 1 метр 70 см.

- Я вынес его в огород, вложил в руки лопату и крикнул детям: «Вот вам помощник», - улыбается Сергей. - Сыновья только посмеялись, а соседские ребятишки - кто помладше - сначала смотрели с опаской. Потом привыкли, прибегали фоткаться.

Железный Федор. Фото: Сергей Корюкин

Федором железного человека назвал сын Сергея - в честь российского космонавта Федора Юрчихина. А потом предложил опубликовать фотографию в соцсетях с подписью: «Жених для Аленушки».

- Я далек от интернета и до этого разговора про Аленушку даже не слышал, - рассказал пермяк. - Но сын был убедителен. И тогда я решил: раз наш Федор идет на свидание с девушкой, ему нужны цветы. Откопал в гараже металлическую розу, которую сделал давным-давно, вложил ее в руку нашему жениху, сын сфотографировал и опубликовал фото.

На удивление Сергея, публикация вызвала бурный интерес. И тогда «папа» Феди решил устроить соревнование среди сварщиков на лучшего жениха для Аленушки.

- А победителя пусть выбирает владелец Аленки, - смеется Сергей.