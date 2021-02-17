Кто такой Павел Бухтояров, который станет новым прокурором Пермского края

С 2012 года Бухтояров возглавлял прокуратуру Кемеровской области. Фото: архив "КП"

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Павла Бухтоярова прокурором Пермского края на пятилетний срок. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации и вступает в силу со дня его подписания, то есть 17 февраля.

Павел Валерьевич Бухтоярова родился в 1963 году в Красноярске. В 1980 году окончил Уссурийское Суворовское военное училище и поступил в Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище, которое окончил в 1984 году.

С 1984 по 1992 год проходил военную службу в ВДВ. Заочно окончил юридический факультет Иркутского государственного университета. С 1992 по 2007 год служил в органах военной прокуратуры: следователем, старшим следователем, помощником военного прокурора Иркутского гарнизона, прокурором Шелеховского, Сретенского и Новосибирского гарнизонов.

Павел Бухтояров имеет ученую степень кандидата психологических наук и почетное звание «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». С 2012 возглавлял прокуратуру Кемеровской области.