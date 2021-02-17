Число вакцинированных от коронавируса в Перми на 17 февраля: привито около 20 тысяч человек, но ждать очереди нужно две недели

Перед прививкой нужно пройти осмотр и измерять температуру. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число вакцинированных от коронавируса в Прикамье на 17 февраля составило около 20 тысяч человек.

- Записала в поликлинике своих родителей на прививку от коронавируса, нас поставили в очередь и сказали ждать звонка, - позвонила в редакцию наша читательница. - Пошла третья неделя, а звонка с вызовом на вакцинацию все нет, хотя в новостях постоянно сообщают, что в регион поступила очередная партия вакцины.

Работают 46 пунктов вакцинации

Массовая вакцинация от коронавируса началась сразу после нового года. На сегодняшний день в регион завезли 41 662 комплекта вакцины, медики использовали 46,7% от общего объема. То есть вакцины еще много, а горожанам приходится стоять в очереди на прививку.

- Можно ли как-то ускорить этот процесс, - позвонили мы в краевой Минздрав.

- Одномоментно поставить прививку всем желающим возможности пока нет, поэтому и возникает очередь. После поступления последней - самой крупной партии вакцины - в крае начали работать 46 пунктов вакцинации (ранее был открыт 21 пункт. - Ред.), но и они пока не успевают охватить всех желающих.

- В чем сложность?

- В том, что у вакцины «Спутник V» есть определенные условия перевозки и хранения, которые мы должны обеспечивать. И если ампулу разморозили, в течение получаса ее нужно ввести пяти пациентам. Замораживать повторно нельзя. Но случается, что из-за плохого самочувствия и острой фазы заболевания записавшиеся люди отменяют вакцинацию, и график меняется. Вдобавок четко через 21 день после первой прививки пациенту необходима ревакцинация, и часть бирочек уходит на них.

В приоритете - Пермь

Еще есть группы населения, которым медики уделяют повышенное внимание: это пожилые люди (за последние семь дней прививку поставили около 3000 человек), пациенты с хроническими заболеваниями, медработники и педагоги. Плюс врачебные бригады начали выполнять коллективные заявки по вакцинации работников крупных промышленных предприятий Прикамья, а весной обязательно провакцинируют всех призывников, идущих служить в армию.

- Пока темп вакцинации у нас невысокий, но правильная пропорция привитых,- говорит главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края Вадислав Семериков. - А все желающие, кто записался на прививку, обязательно ее дождутся. Пока приоритеты расставлены следующим образом: на этой неделе мы должны завершить иммунизацию 5,5 тысячи работников социальной сферы и лиц, круглосуточно проживающих в соцучреждениях. А также пожилых людей, 52 - 57% из которых переносили инфекцию очень тяжело и лечились в стационарах. Затем начнем вакцинировать работников крупных промышленных предприятий, где работают более 1,5 тысячи человек. А если говорить о том, какие населенные пункты в приоритете первоочередной вакцинации, то по приказу Минздрава РФ, это города с населением более миллиона человек. У нас в крае - это Пермь, а затем все остальные.

В марте ждем «ЭпиВакКорону»

Несмотря на все нюансы, последняя неделя стала рекордной по количеству поставленных в Прикамье прививок: первый компонент вакцины ввели 7223 пациентам (неделей ранее - 3772), второй - 2714 (неделю назад - 1310). А всего с начала вакцинации первым компонентом привиты 19 477 человек, 5875 - вторым.

В среднем в регионе сейчас вакцинируют 1,5 тысячи человек в день, и стремятся увеличить эту цифру до 2,5 тысячи. А всего к осени планируется привить более миллиона жителей Прикамья.

- Увеличивать темпы будем за счет того, что в марте ожидается поступление вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», условия хранения у которой гораздо более простые, - объясняет Вадислав Семериков.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ?

Вакцинация жителей Прикамья проходит на добровольной основе и по предварительной записи - через регистратуры поликлиник, а также через сайты k-vrachu.ru и Госуслуги. Вакцина является двухкомпонентной: за второй прививкой нужно обращаться в то же медучреждение, в котором делали первую.

Тем, кто проходит вакцинацию, рекомендовано заполнять дневник в личном кабинете на сайте Госуслуг. Также после введения второго компонента там можно будет получить электронный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19.

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