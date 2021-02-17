- Мы и не в такие морозы тренируемся, привыкшие, - улыбаются участники клуба «Северная ходьба». – Движение - это жизнь. И мы рады, что у нас снова есть возможность заниматься и общаться друг с другом.Секции и кружки посещают более 300 человекПосле долгих месяцев самоизоляции в Мотовилихинском районе Перми вновь открылись кружки и спортивные секции для людей старшего поколения. Насидевшись дома, пермяки с удовольствием посещают тренировки, занимаются творчеством и улучшают свои компьютерные навыки.И все это – совершенно бесплатно, в рамках программы «Активное долголетие» для людей «серебряного» возраста», которая работает в Мотовилихе с сентября 2019 года. Это целая система различных занятий, которая стала доступна жителям района при поддержке депутата Законодательного Собрания Прикамья Александра Бойченко и в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия».- Пандемия показала, насколько важно пожилым людям заниматься спортом и уделять внимание своему здоровью, осваивать новые технологии, общаться, - подчеркнул Александр Юрьевич, посетив во вторник занятие по скандинавской борьбе. – Пока была всеобщая самоизоляция, тренеры проводили занятия онлайн. И это дало свои плюсы! Многие люди старшего поколения очень быстро освоили планшеты и смартфоны. И, к примеру, буквально за две недели обучающую программу по скандинавской ходьбе посмотрели больше 30 тысяч человек.С января кружки и секции снова начали работать офлайн, и их уже посещают более 300 человек.Ходьба – для здоровья и общенияЗанятия по скандинавской ходьбе проходят сразу на трех площадках – возле стадиона «Молот», около дома по ул. Крупской, 69/1 и в общественном центре «Ива».- Я тренирую группы уже не первый год, - говорит Татьяна Лагунова, она тренер с большим опытом и стажем. – Этот вид спорта полезен не только старшему поколению. Мы стараемся как можно больше задействовать руки, чтобы больше взять пользы от упражнений. Если соблюдается правильная техника, работает равномерно 90 % мышц тела. Разгружаются поясница, суставы нижних конечностей. Люди чувствуют себя комфортно, уходят болевые синдромы. Наши занятия - не панацея, но это отличный способ поддерживать себя в хорошей физической форме. А еще – чаще встречаться и делиться позитивом.В начале занятия проводится разминка, а затем – отработка техники. Посещая тренировки, пожилые люди отлично проводят время на свежем воздухе, укрепляют здоровье и иммунитет.С соблюдением предосторожностиА в помещении Мотовилихинского совета ветеранов работает клуб «ЗОЖ», его руководитель Елена Росич три раза в неделю ведет занятия по суставной гимнастике.С учетом рекомендаций Роспотребнадзора, в группах по предварительной записи занимаются не более 10 человек, перед занятиями проводится термометрия, спортсмены обязательно соблюдают социальную дистанцию.- Сидеть дома – тяжело не только для молодых, но и для людей нашего возраста, - говорит участница клуба «ЗОЖ» Ольга Нохрина. - Летом дачи выручали, а с приходом осени и зимы стало скучно. Мы очень рады, что разрешили возобновить занятия. Это и общение, и физические нагрузки. Мы очень благодарны нашему депутату Александру Бойченко, который организовал тренировки.Стоит отметить, что на занятия пока приходят только люди до 65 лет. Пермяки более старшего возраста по-прежнему должны соблюдать самоизоляцию. Кроме тренировок и физической активности, пермяки каждую неделю могут посещать курсы мобильной грамотности, сейчас здесь учится уже 17-ая группа. Также работают клуб «Душа поет» и кружок «Декупаж и рисование».