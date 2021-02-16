Пермский аэропорт открывает рейсы за границу

Откроются прямые рейсы в Стамбул Фото: Иван МАКЕЕВ

С 26 февраля пермяки смогут вылетать за границу. Впервые после начала пандемии авиакомпания Royal Flight начнет выполнять чартерные реи сы из Перми в Анталью. Полеты будут проходить на Boeing 737-800 по пятницам. Продажу путевок ведет туроператор Coral Travel. Чуть позже организовывать туры в Анталью начнут «Пегас-Туристик» и «Анекс-тур».

- Путевки в Турцию в этом году стали дороже в связи с ростом курса валюты, - рассказала «Комсомолке» директор туркомпании, член Совета Пермской туристической гильдии Ольга Слухова. - Но первые зимние рейсы пока по вполне приемлемой цене. На неделю можно слетать в Анталью примерно за 20 с небольшим тысяч рублей с человека. Чтобы купить туры на более поздние сроки и сэкономить, можно воспользоваться акцией раннего бронирования. Но пока приобретает путевки небольшое количество людей - 10 процентов, по сравнению с прошлым годом. И покупают на ближайшие дни - на 8 марта, на весенние каникулы. А на лето - только по России.

В Турцию, кроме традиционной Антальи, будут организованы рейсы «Пегас-Туристик» в Стамбул и Мармарис. Экскурсионные туры в Стамбул начнутся с 29 апреля, два раза в неделю. А в курортный Мармарис - аэропорт Даламан - полеты будут проходить с 25 мая, каждые 10-11 дней.

В какие страны еще откроют рейсы

Еще в декабре туроператор «Библио-Глобус» собирался продавать путевки на Кипр с 1 марта. Но в связи со сложной ситуацией по коронавирусу поставил вылеты из Перми в Ларнаку только с 26 апреля.

С 1 июня заявлены туры в Болгарию, вылеты каждые 10-11 дней.

- Для того чтобы слетать в эти страны, потребуется сдать ПЦР-тест: и по пути вперед, и при возвращении, - объяснила Ольга Слухова. - Турция, возможно, отменит сдачу теста при прилете, но при возвращении в Россию все равно придется его сдать.

С 23 мая Coral Travel и «Пегас-туристик» заявили рейсы на греческий остров Крит. Но пока полеты в страны Евросоюза находятся под большим вопросом- непонятно, на каких условиях и как они будут принимать туристов. Греция пока разрешила въезд туристов, в том числе и на Крит. Но ситуация с коронавирусом в Евросоюзе остается серьезной, так что, возможно, рейсы на Крит будут отменены. Тем более из-за высокого курса евро стоимость туровв Европу начинается от сорока тысяч на человека.

Еще дороже обойдутся полеты в Объединенные Арабские Эмираты. Рейсы из Перми в Дубай открываются с 5 марта, самолеты будут летать раз в неделю. Но цены очень высокие. Стоимость путевки начинается от 45-50 тысяч рублей на одного человека.Поэтому спросом эти туры у пермяков пока не пользуются.

Полеты по России

Так как к путешествиям за рубеж пока большинство пермяков относится с настороженностью, более востребованными в этом сезоне станут полеты по России.

Можно улететь на курорты Северного Кавказа Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- С 29 марта в рамках летнего расписания авиакомпания Nordwind возобновляет прямые регулярные рейсыиз Перми в Калининград, - рассказали в пермском аэропорту. - Полеты будут проходить по четвергам и воскресеньям,вылет из Перми в 7.15, вылет из Калининграда в 0.10. Стоимость билетов в одном направлении начинается от 4226 рублей.

А с 19 апреля эта же авиакомпания откроет рейсы из Перми в Симферополь. Полеты будут осуществляться ежедневно, кроме четверга и воскресенья, вылет из Перми в 6.00, вылет из Симферополя в 23.40. Стоимость билетов в одном направлении начинается от 4542 рублей.

Стали доступнее пермякам курорты Кавказа: прямые вылеты в Минеральные Воды авиакомпания «Азимут» организует два раза в неделю - в понедельник и пятницу. Так как эти рейсы являются субсидированными, стоимость полета в одном направлении начинается от 3480 рублей - это безбагажный тариф.

Также «Азимут» совершает льготные перелеты до Краснодара, тоже по понедельникам и пятницам. Цена билета - от 4880 рублей.

Практически ежедневно летом можно будет улететь в Сочи. Из сочинского аэропорта также легко добраться до Абхазии, куда не надо ни ПЦР-тестов, ни загранпаспорта. Заявлены и прямые перелеты из Перми в Анапу- с 7 июня три раза в неделю. Но в расписании пермского аэропорта эти рейсы пока не значатся.