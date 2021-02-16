Проект «пермского метро» вынесли на суд горожан

Нужны ли "Ласточки" между Голованово и Краснокамском? Фото: архив "КП".

Выступая недавно в прямом эфире на «Вести-Пермь», губернатор Дмитрий Махонин признался, что бренд «проект пермского метро» удобно использовать в разговоре с московскими чиновниками.

Но о чем с ними хотят разговаривать? И что из себя представляет сам проект?

Схема пермского наземного метро. Фото: презентация Пермской пригородной компании.

На сайте администрации Кировского района запустили онлайн-анкетирование: именно жители Закамска могут стать первыми выгодополучателями от «пермского метро». До этого микрорайона предлагается запустить пригородный двухвагонный дизельный поезд «Орлан», сократив пути следования за счет рельсов Пермского порохового завода и сделав на территории района дополнительные остановки.

- Будете ли вы лично пользоваться электричкой по маршруту «Закамск – Пермь-2», если стоимость проезда будет 24 или 26 рублей как на общественном транспорте и время следования до железнодорожного вокзала составит 30-35 минут? – предлагают ответить в анкете закамцам.

На портале представлена презентация предполагаемой схемы наземного метро с разными ветками, закольцованными между собой - ее подготовили в Пермской пригородной компании. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Перми Дмитрий Махонин отмечал, что без кольцевого движения реализовать этот проект не удастся. А такое «кольцо» невозможно без восстановления железнодорожного сообщения между вокзалами Пермь I и Пермь II. Очевидно об этом и предстоит разговор с москвичами – такое решение могут принять только в РЖД.

Кроме запуска «Орлана» до Закамска в проекте также предусмотрено связать поездами «Ласточка» Голованово и Краснокамск, пустить электрички из Левшино в Оверята, сделав дополнительные остановки «Город сердца», «Сосновый бор» и «Комплекс ППИ».

Рассматривается также вариант организовать железнодорожное сообщение между вокзалом Перми II и Технологическим институтом на Героев Хасана.