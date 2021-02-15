Коронавирус в Прикамье, последние новости на 16 февраля 2021 года: в международном аэропорту «Пермь» откроют стационарный пункт для тестирования на COVID-19

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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 16 февраля 2021 года: в пермском аэропорту откроется стационарный пункт для тестирования на COVID-19.

В Пермском крае выявлено 258 новых случаев заражения COVID-19: 72 человека проходят лечение в больницах, 186 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 43 885. Ежесуточный прирост больных составил 0,6 процента – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,97 (на 14 февраля – 0,97).

В числе 258 новых инфицированных 92 пациентов мужского пола, 166 – женского, среди заболевших 12 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 17 человек, от 30 до 49 лет – 56 человек, 103 в возрасте 50-64 и 70 человек старше 65 лет.

В международном аэропорту «Пермь» начнет работу стационарный пункт для тестирования на коронавирус методом ПЦР.

Анализ будет проводить Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае, договор с которым аэропортом уже заключен. Планируется, что пункт откроется к моменту первого международного вылета 26 февраля.

Забор мазков будут производить в здравпункте аэровокзала на 1 этаже (возле выхода из международной зоны). Для прохождения тестирования необходимо предъявить паспорт.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ, россияне, прибывающие из-за границы, обязаны в течение трех суток (72 часов) после пересечения границы загрузить на портал «Госуслуги» результаты исследования на коронавирус методом ПЦР, выполненные по приезде. До результатов тестов граждане должны соблюдать режим самоизоляции на дому.