«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Клиника года - 2020»

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В этом году участие в народном конкурсе «Клиника года» приняли более 50 прикамских больниц, медицинских центров, поликлиник и санаториев. За этой цифрой - коллективы лечебных учреждений, не побоявшихся публичной взыскательной оценки самых дорогих для каждого врача людей - пациентов.

Год серьезных испытаний

Среди участников были представлены многопрофильные медицинские центры, детские и взрослые стоматологии, клиники по диагностике онкологических заболеваний, клиники для лечения гастроэнтерологии, аллергии и многие другие. Назвать самые лучшие больницы, поликлиники и медицинские центры могли все жители Пермского края, которые рассказывали, какие клиники пользуются у них доверием, куда они с удовольствием обращаются, к каким врачам стараются попасть на прием.

Лучшая клиника для лечения неврологических заболеваний - Городская клиническая больница №4. Фото: Виктор Михалев.

Традиционно конкурс «Клиника года» проходит при поддержке Минздрава Пермского края. Подводя итоги конкурса, заместитель министра здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова отметила, что минувший год стал временем серьезных испытаний для всей медицины.

- Год назад никто не знал, что время, в котором мы живем, будет испытывать на прочность всех нас: и пациентов, и медиков, - напомнила Оксана Мелехова. - Повторюсь: всех, но особенно - людей в белых халатах. Именно на плечи медиков легла вся тяжесть борьбы с коронавирусом, когда количество пациентов увеличилось в несколько раз. Пермские врачи, фельдшеры, медсестры, санитарки отдавали все свои силы для помощи людям, принимая на себя ответственность при решении медицинских вопросов и забывая о личных интересах. Бессонные ночи, тяжкие минуты сомнений, ежедневный и так нужный людям труд: все это о наших работниках здравоохранения. Безусловно, вы заслужили слова глубокой и искренней благодарности за свой самоотверженный и тяжелый труд.

Конкурс, в котором нет проигравших

И именно поэтому особое внимание в этом году привлек конкурс «Клиника года». Голосуя за любимое медицинское учреждение, люди говорили «спасибо» врачам, которые им помогли сохранить свое здоровье.

- С каждым годом количество медучреждений, которые хотят побороться за высокое звание самой лучшей клиники, увеличивается, - подчеркнула замминистра, поздравляя всех участников и победителей «Клиники года». - Наверное, в этом конкурсе нет проигравших - каждый номинант уникален по своему, и голоса, поданные за вас, в чем-то золотые. В этом золоте отразились самоотверженность в работе, бесконечная любовь к пациенту и готовность к самопожертвованию. Все вы - лучшие из лучших. Желаю вам, коллеги, здоровья и долгих лет на благо нашего Пермского края!

В связи с ограничениями из-за коронавируса в этом году мы не смогли собрать вместе всех участников и победителей конкурса. Но каждому из лауреатов будет вручен диплом и сказаны самые добрые и искренние поздравления.

Слово лауреатам

Третий год подряд в номинации «Лучшая Офтальмологическая клиника» побеждает клиника «Три-З». Здесь со вниманием относятся к каждому пациенту, и добрые слова о врачах, возвращающих остроту зрения, готовы сказать многие пермяки.

Татьяна Сердюкова, директор филиала клиники «Три-З» в Перми. Фото: Виктор Михалев.

- Мы гордимся тем, что являемся участниками такого замечательного конкурса, и я хочу выразить огромную благодарность «Комсомольской правде» за предоставленную возможность участвовать в нем, - призналась Татьяна Сердюкова, директор филиала клиники «Три-З» в Перми.- У каждого жителя Пермского края есть возможность проголосовать и сделать свой выбор в пользу той или иной клиники. И мы благодарны нашим пациентами за их доверие к нам, за то, что мы уже в третий раз становимся лучшей офтальмологической клиникой года. Мы будем делать все возможное, чтоб нашим пациентам было приятно находиться в наших стенах. Будьте здоровы!

Третий год подряд в номинации «Лучшая Офтальмологическая клиника» побеждает клиника «Три-З». Фото: Виктор Михалев.

В числе победителей конкурса «Клиника года» - Краевая детская клиническая больница.

- Для нашей клиники признание пациентов - это большая честь. Уже третий год подряд мы занимаем статус «Лучшей детской клиники года», - поделился Дмитрий Антонов, глава Краевой детской клинической больницы, доктор медицинских наук. - 2020 год был сложным во всех отношениях, прежде всего из-за пандемии COVID-19. Но мы выдержали эту борьбу достойно благодаря команде настоящих профессионалов своего дела, оперативности принимаемых решений на разных уровнях и огромной любви к своей службе, нашим маленьким пациентам, детям Прикамья. В стационаре было пролечено более 200 детей с COVID-19, ни одного летального исхода не зафиксировано. Отдельно хочу отметить, что больница сохранила показатели по основным видам деятельности, несмотря на карантинные мероприятия, эффективно применялись инструменты цифрового здравоохранения и осваивались новые, в частности, практически в 10 раз увеличилось количество телемедицинских консультаций.

Одна из старейших частных клиник

Медицинский центр «Евромедсервис» является одной из старейших частных клиник Перми. Он работает больше 15 лет и давно завоевал признательность пациентов. Не случайно в конкурсе «Клиника года-2020» медцентр стал победителем сразу в двух номинациях - «Лучшая клиника для диагностики и лечения онкологических заболеваний» и «Лучшая клиника для лечения проктологии».

- В отличие от многих других частных клиник, мы не стараемся дублировать те же специальности, что в обычных поликлиниках, 95 процентов нашей работы составляют колопроктология и онкология толстой кишки, - говорит руководитель Медицинского центра «Евромедсервис», кандидат медицинских наук, врач вышей категории Андрей Лисичкин. - Я уверен, что мы добились лидирующих позиций в регионе по этому направлению, потому что мы сосредоточились на нем. И то, что мы являемся лидерами, и подтвердил еще раз конкурс «Клиника года».

Руководитель Медицинского центра «Евромедсервис», кандидат медицинских наук, врач вышей категории Андрей Лисичкин. Фото: Виктор Михалев.

В медцентре «Евромедсервис» посчитали, что 80-85 процентов пациентов приходят к ним благодаря «сарафанному радио». То есть довольные лечением люди рекомендуют клинику своим знакомым. Здесь всегда следят за мировыми исследованиями в области колопроктологии и внедряют для лечения все самые современные и передовые методики и технологии.

- Даже наши коллеги стали признавать наши лидерские позиции, направляя своих пациентов к нам на консультации. Это добавляет дополнительной уверенности в том, что мы все делаем правильно, - отметил Андрей Лисичкин. - Мы сейчас переживаем очень трудное время пандемии коронавируса. Тем не менее мы должны собраться и выстоять. Я очень благодарен тем, кто организовывал конкурс, кто участвовал и нас поддерживал. Мне очень приятно, что мы вновь стали победителями такого народного конкурса - значит, мы работаем не зря.

Единственные в номинации

Хочется отметить еще участников конкурса, которых мы не смогли назвать победителями, потому что в своих номинациях они оказались в гордом одиночестве. Но они также заслужили добрые слова пермяков. Это аптечная сеть «Пермфармация», ставшая единственным участником в номинации «Народная аптека», клиника «Мать и дитя Пермь» в номинации «Клиника репродуктивного здоровья и планирования семьи», медицинский центр «Земский доктор» в номинации «Лучшая районная медицинская организация» и Клиника лечения кашля и аллергии им. Профессора Е.Н.Оленевойв номинации «Клиника для лечения аллергии».

Лучшим многопрофильным медицинским центром стала клиника «ГЕНЕЗИС». Фото: Виктор Михалев.

Победители конкурса

Лучшая детская стоматология - Городская стоматологическая поликлиника №5

Лучшая стоматология для взрослых - Городская стоматологическая поликлиника №5

Лучшая детская клиника - Краевая детская клиническая больница (КДКБ)

Диагностика - Независимый центр 3D диагностики

Лучшая клиника для диагностики и лечения онкологических заболеваний - медицинский Центр «Евромедсервис»

Лучшая клиника для лечения ЛОР-заболеваний - ООО «Клиника ухо, горло, нос»

Лучшая клиника для лечения неврологических заболеваний - Городская клиническая больница №4

Лучшая клиника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний - ФГБУ «ФЦССХ им.С.Г.Суханова» Минздрава России

Лучшая клиника для лечения урологии и проктологии - медицинский Центр «Евромедсервис»

Клиника с лучшим сервисом - стоматологическая клиника «АЛЛАДА»

Лучший Травмпункт - ГБУЗ ПК «ГКП №5»

Лучшая флебология - клиника «Флеболог»

Услуги в области косметологии/красота без границ - Центр эстетической косметологии «Секреты красоты»

Лучший многопрофильный медицинский центр - клиника «ГЕНЕЗИС»

Лучшая Офтальмологическая клиника - офтальмологическая клиника «Три-З»

Реабилитация и физиотерапия - «Центр лечения боли»

Санаторно-курортное лечение - Курорт «Усть-Качка»

Партнеры нашего конкурса

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