В Пермский край придет оттепель и снегопады

Пик потепления в Перми вероятен в ночь на воскресенье, в это же время придут сильные снегопады. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На смену сильным морозам в Пермский край придет оттепель. По информации ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета, 12-14 февраля Пермский край попадет в зону сильных снегопадов и резких колебаний температуры воздуха.

Снегопады не будут столь аномальными, как в центре Европейской части России, но в западной части края также может выпасть свыше половины месячной нормы осадков, а по югу края вечером в субботу ожидается оттепель. Таким образом, повышение температуры в сравнении с ночью на 11 февраля составит свыше 30 градусов.

Сегодня днем, 12 февраля, ожидается потепление до -14…-19°, по юго-западу еще на 1-3 градуса теплее. Ночью ожидается снегопад, интенсивность которого будет постепенно увеличиваться.

Утром в субботу по югу потеплеет до -5…-7°, по северу ожидается -18…-20°, а в Перми около -12°. Южная часть края попадет в широкий теплый сектор циклона, заток теплого и влажного воздуха с Каспийского моря приведет к повышению температуры до -1…+1°, при этом снегопад прекратится.

Пермь вечером 13 февраля также может попасть в теплый сектор циклона, так что прекращение осадков и слабая оттепель не исключена и в краевом центре. На севере и крайнем востоке территории сохранится мороз -15…-20°.

Пик потепления в Перми вероятен в ночь на воскресенье, в это же время придут сильные снегопады.

Всего с вечера пятницы до середины дня воскресенья по всей северной половине края, а также и по западным районам ожидается выпадение 15-20 мм осадков (что составляет 50-60% от месячной нормы февраля).

В Перми количество осадков сложно спрогнозировать, так как город может оказаться на южной границе зоны сильных снегопадов. При разных сценариях может выпасть от 5 до 15 мм.

В начале следующей недели ожидается очередная волна холодов, к середине недели ночная температура вновь достигнет от меток -25…-30°.