Коронавирус в Перми, последние новости на 12 февраля 2021 года: в списке вновь заболевших оказались 25 детей

В списке вновь заболевших оказались 25 детей из Пермского края. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На утро 12 февраля общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 42 839 человек. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 269 новых случаев заражения COVID-19: 48 человек проходят лечение в больницах, 221 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Ежесуточный прирост составил 0,6%, коэффициент распространения болезни составил 0,97, - сообщили в краевом оперштабе.

Среди 269 новых инфицированных 117 мужчин, 152 – женщины и 25 детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 19 человек, от 30 до 49 лет – 82 человека, 69 в возрасте 50-64 и 74 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

Новые заболевшие обнаружены в 33 территориях региона. Больше всего выявлено в Перми - 74 человека. На втором месте – Березники, где коронавирус подтвердился у 28 человек. Третье место занял Краснокамский округ с 19 заболевшими.

В Добрянском округе COVID-19 подтвержден у 16 прикамцев. По 15 случаев заболевания зафиксировано в Очерском округе и Кунгуре. В Частинском округе коронавирус диагностирован у 13 человек, в Соликамском — у 12, еще у 10 — в Лысьвенском округе.

В Чайковском округе обнаружено девять инфицированных, в Красновишерском и Суксунском округах — по шесть. По пять жителей с COVID-19 зафиксировано в Пермском районе и Сивинском округе, по четыре — в Нытвенском и Осинском округах. В Кунгурском районе, Чердынском округе и Кудымкаре коронавирусная инфекция подтвердилась у трех жителей (в каждой территории).

По два инфицированных выявлено в Кудымкарском, Добрянском, Карагайском, Ординском округах и Губахе.

По одному заболевшему зафиксировано в девяти территориях Пермского края. Это ЗАТО Звездный, Большесосновский район, Березовский, Бардымский, Гремячинский, Оханский, Юсьвенский, Кочевский и Косинский округа.