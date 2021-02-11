«Карточку с первой прививкой потеряли». Журналист «КП» рассказывает, как завершился его квест с вакцинацией от коронавируса

Журналист КП Ярослав Богдановский пришел в поликлинику, чтобы поставить прививку. Фото из личного архива.

«Что за люди? Неужели непонятно – мы итак «из кожи лезем», чтобы организовать вакцинацию по всем стандартам, почему такое отношение к медикам», - возмущалась медицинская сестра в поликлинике, куда я пришел сделать вторую инъекцию отечественной вакциной «Спутник V» от новой коронавирусной инфекции.

Забегая вперед, скажу, что опыт «закрепляющего» укола, после которого, наконец, должны начать вырабатываться долгожданные антитела к ковиду, оказался не таким безоблачным, как первый. Но обо всем по порядку.

Возможности выбора времени нет

О том, что надо прийти в поликлинику на инъекцию вторым компонентом вакцины, заботливо сообщили как по телефону, так и в личной электронной почте письмом от портала Госуслуги. Также настойчиво предлагали заполнить электронный дневник самонаблюдений. Дело, конечно, добровольное и полезное, но вот получить доступ к нему у меня не вышло: забыл пароль. А восстановить его не так- то просто и быстро. Кстати, именно заполнение дневника – условие для получения сертификата о том, что прививка от covid- 19 поставлена, так что стимул все же есть. Но хозяин-барин: нет дневника, нет и сертификата, зато есть инъекция.

Кстати, если перед первым уколом предлагали время приема на выбор, то второй раз без разговоров: ровно на 9 часов 36 минут.

Все было хорошо, но что-то пошло не так…

Приехав чуть раньше положенного времени, обнаруживаю около кабинета врача достаточно большую очередь. Именно очередь, так как люди решили самоорганизоваться и занимали ее друг за другом. Робко возразил, что, мол, вызывают ведь по списку, и в очереди нет смысла, но получил безапелляционный ответ одной из ожидающих в том смысле, что «мы сами с усами».

Было видно, что люди устали ждать и спорить - смысла нет. Взывали, конечно, по списку и вся очередность «обнулилась». Видимо, будучи перегруженными текущей работой, специалисты поликлиники попросту «не вывозили» наплыв пациентов. Но в чем-то это было вызвано и организацией приема: так, в том же кабинете, где принимал врач желающих привиться, одновременно шла … плановая диспансеризация. Конечно, это отвлекало медиков.

Прождав около получаса, попадаю к терапевту. Тут выясняется, что карточки на меня нет, и вообще моя фамилия внесена в список прививающихся впервые. Показываю врачу справку о первом уколе, она смотрит электронную базу, все сходится. Пока искали карточку, прием был приостановлен, так как врач выходила из кабинета. А людей в коридоре становилось все больше…

Прививайся, если хочешь быть здоров

Осмотр терапевта оказался формальным. Термометрия, сатурация и все. «Годен». В процедурной, что напротив кабинета первичного приема, вакцинирование поставлено на поток – люди там задерживаются буквально секунд на тридцать.

- Мы, медики, очень устали,- не выдерживает процедурная сестра. - Все ведь это внепланово, нужно соблюдать санитарные нормы, а это непросто, мы очень устаем, поверьте. А люди вместо благодарности начинают снимать видео, жаловаться начальству, мол, волокита. Добрее надо быть.

«И здоровее», - это уже я добавляю про себя, наблюдая, как ругаются в очереди люди.

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