В краевом Минобре не рекомендуют родителям водить детей в школу в сильный мороз. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Погода в Перми продолжает удивлять контрастами: морозы, снегопады, оттепель и снова холода. А ночь на четверг была самой холодной за последние четыре года. В Перми столбик термометра перешагнул за отметку в -31 градус, по краю - до -34…-37. И, похоже, февраль не собирается сдавать своих позиций. В выходные нас ждет небольшая передышка, а на следующей неделе снова грянет крепкий мороз.

- Аномальные морозы не свалились как снег на голову, мы это прогнозировали, - рассказал руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Температурных супер-рекордов не отмечается, тем не менее февральское мощное похолодание - заметное метеорологическое событие. 30-градусных морозов в Перми не было давно.

В пятницу можно будет немного расслабиться. Днем в Перми ожидается облачная погода и всего до -15 градусов. В субботу начнется сильный снегопад, может выпасть до 5 - 10 см снега. К вечеру не холоднее -5 градусов, снег и ветер. В воскресенье тоже будет довольно тепло - от -5 до -10 градусов, но к вечеру теплый воздух будет активно вытесняться.

А вот со следующей недели начнется постепенное похолодание - на этот раз не такое резкое. В понедельник столбик термометра опустится до -10…-15 градусов, во вторник ожидается до -20, к среде по ночам снова ударят 30-градусные морозы.

- И холодной будет вся следующая неделя, - говорит Павел Смирнов. - Возможно, небольшое потепление наступит к выходным, но потом, по предварительным прогнозам, снова ожидаются морозные дни с максимальной температурой до -25…-30 градусов.

КСТАТИ

Как легально прогулять школу

В краевом Минобре не рекомендуют родителям водить детей в школу в сильный мороз.

«Уважаемые родители, в частности мамы и папы учеников младших классов, в Пермский край пришли настоящие уральские морозы. Рекомендую не отправлять детей в школу, учитывая сильные морозы. В ближайшие дни потепления не ожидается, давайте оставим ребят начальных классов дома», - обратилась к родителям министр Раиса Кассина.

Родители вправе оставить ребенка дома:

- при температуре воздуха от -25 до -28 - учеников 1-4-х классов;

- при температуре воздуха от -28 до -30 - с первого по девятый класс;

- при температуре воздуха ниже -30…-32 - все классы, с 1-го по 11-й.