Коронавирус в Перми, последние новости на 10 февраля 2021 года: когда отменят масочный режим в регионе

По данным министерства здравоохранения Пермского края, ситуация с распространением COVID-19 в регионе стабилизируется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многих пермяков уже начинает интересовать вопрос, когда отменят масочный режим в Пермском крае. К тому же в Удмуртии уже с 12 февраля ношение масок останется лишь рекомендацией. Когда могут отменить масочный режим в Пермском крае «Комсомолке» рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм.

«Однозначно ответить на этот вопрос я не могу, поскольку такие решения принимает оперштаб. С моей точки зрения, отмена масочного режима может произойти, когда уровень « проэпидемичивания» населения Прикамья достигнет как минимум 50 процентов. Понятие «Проэпидемичивание» включает в себя как коллективный иммунитет, сформировавшийся в результате перенесенного заболевания и носительства, так и иммунитет, сформировавшийся в результате иммунизации.

Отменять масочный режим пока доля невосприимчивых будет менее 50 процентов нецелесообразно, так как вирус, циркулируя в популяции ослабленных лиц (люди старше 65 лет, страдающие хроническими заболеваниями), приобрел высокий патогенный потенциал и может «пробить» иммунитет, который формируется у каждого из нас после прививки. Когда более половины жителей региона приобретут иммунитет , вирус начнет циркулировать уже в иммунной популяции и произойдет селективный отбор в сторону маловирулентных штаммов. На сегодняшний день в Перми, на мой взгляд, приобрели невосприимчивость более 40 процентов населения, поэтому в ближайшее время обязательный масочный режим может быть отменен», - рассказала Ирина Фельдблюм.

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По данным министерства здравоохранения Пермского края, ситуация с распространением COVID-19 в регионе стабилизируется. Уже несколько недель число заболевших за сутки постепенно снижается.

За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 270 новых случаев заражения COVID-19: 55 человек проходят лечение в больницах, 215 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В числе 270 новых инфицированных 98 мужчин, 172 женщины, среди заболевших 22 ребенка. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 25 человек, от 30 до 49 лет – 58 человек, 94 в возрасте 50-64 и 71 человек старше 65 лет. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 42 570.