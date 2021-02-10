«Умерли во сне с разницей в неделю». В Перми загадочно погибла молодая пара

Погибшая пара. Фото сто страницы погибших ВКонтакте

- Костя на себя не был похож, его даже пришлось хоронить в закрытом гробу, - рассказывают родственники погибших. – И Лена* была вся в синяках. Ужасно это все.

Все случилось в конце января в одном из домов по улице Докучаева. В тот день у 34-летнего Константина* и его 35-летней гражданской жены Елены были гости.

- Вместе с подружками Лены пришел ее друг детства Вадим*, - рассказывает подруга подозреваемого Регина*. – Он с Леной дружит много лет, в тот вечер он даже кормил ее с ложечки. Возможно, Лена хотела чего-то большего, точно утверждать не могу. Ребята общались, выпивали. А потом Лена начала приставать к Вадику. Это увидел Костя*, и между мужчинами возник конфликт. Вадим несколько раз ударил Костю, а потом ушел домой. Но соседи Лены говорят, что крики из ее квартиры слышались до утра.

Вероятно, Костя и Лена продолжали ругаться и даже драться. По словам родственников погибших, после драки Костя пошел в комнату, лег на кровать и больше не проснулся. Лена вызвала «скорую» только под утро, но было уже поздно. В заключении о смерти причиной летального исхода стала черепно-мозговая травма.

А на следующий день к Вадиму пришли полицейские. Он еще шутя спросил у них: «Что, он заявление на меня написал?». Но в ответ услышал, что Костя умер. Источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый задержан.

После смерти Кости его знакомые стали писать в социальных сетях нелицеприятные высказывания в адрес Елены, упрекая ее в гибели друга. Они сообщили, что до связи с ней, Костя вел совершенно другой образ жизни - он практически не употреблял алкоголь, избегал пьющих людей и никогда ни с кем не конфликтовал. Лена же, по словам знакомых, тоже вела здоровый образ жизни, но в последнее время сильно пристрастилась к алкоголю.

А через неделю случилось еще одно несчастье. Умерла Лена - тоже во сне и тоже, по заключению экспертов, от черепно-мозговой травмы. Родственники погибших считают, что Вадим избил не только Костю, но и Лену. А знакомые погибшей предполагали, что она могла совершить самоубийство, но родственники опровергли эту информацию.

- У нее осталась 7-летняя дочь, она жила ради нее, никогда бы она не совершила суицид, - сказала родственница погибшей женщины.

Родственники и друзья погибшего вспоминают, что он был добрым и спокойным парнем, никогда не конфликтовал, очень любил дочь Лены, хоть она была и не от него. Пара планировала узаконить отношения, но, к сожалению, этому не суждено было случиться.

Что же на самом деле произошло в ту роковую ночь, сейчас предстоит выяснить следователям. В ближайшее время правоохранители прокомментируют произошедшее.

*Имена героев публикации изменены.