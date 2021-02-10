- Я живу в Лысьве, и каждый год приезжаю в Пермь на плановую госпитализацию, - посетовала пенсионерка Нина Голышева. - У меня серьезное заболевание суставов, поэтому мне необходимо регулярное медицинское наблюдение. Но в этом году врачи в Лысьве направление в Пермь не дают - больница перепрофилирована под коронавирус, и что мне делать, я не знаю.В фокусе внимания - здоровье людейВесь последний год огромные силы нашего медицинского сообщества направлены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. И с каждым днем благодаря самоотверженному труду медиков победа над этим страшным заболеванием все ближе.Тем не менее есть и другие болезни, которые нельзя оставлять без медицинского внимания. Но жители региона не всегда могут получить качественную и своевременную помощь. Именно поэтому в период пандемии тема медицины является безусловным приоритетом в ежедневной работе органов исполнительной и законодательной властей, которые регулярно контролируют качество организации медпомощи населению.Лабораторные исследования, консультации узких специалистов, плановая госпитализация, оказание высокотехнологичной медицинской помощи - вопросов и проблем у жителей региона возникает довольно много. И решать их нужно - здесь и сейчас.В начале февраля вопросам здравоохранения была посвящена неделя приемов граждан, которую организовали в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия».В течение нескольких дней пермяки и жители края в формате видеоконференцсвязи могли задать все интересующие вопросы сенатору Российской Федерации, депутатам Государственной Думы, представителям Министерства здравоохранения и надзорных органов. Свои обращения направили 385 пермяков.Кроме этого, на площадке приемной представители краевого Минздрава провели разъяснительные вебинары о необходимости вакцинации против новой коронавирусной инфекции, а также ответили на вопросы, касающиеся лекарственного обеспечения пациентов с covid-19.Решили вопросы более 10 человекВопрос Нины Георгиевны из Лысьвы на онлайн-встрече с министром здравоохранения Пермского края Анастасией Крутень был решен за минуту.- Дадим вам направление и госпитализируем либо в краевую больницу, либо в больницу имени Гринберга уже в феврале, - сообщила во время приема Анастасия Владимировна.Быстро решилась и проблема, с которой обратился пермяк Денис Мамаев. 12 лет назад у мужчины была травма колена с повреждением связки, которую во время операции хирурги закрепили на винт.- Хватило на 10 лет, потом винт ослаб, его удалили, - объяснил Денис. - Связка сейчас не закреплена и сустав вылетает.Уже через неделю Денис идет на консультацию к заведующему травматологическим пунктом, также достигнута договоренность о приеме в консультационно-диагностическом центре ГКБ № 4. Здесь его проконсультирует заведующий отделением травматологии, главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава Пермского края Денис Тихомиров. По результатам обследования мужчине выдадут направление на оперативное лечение в «девятку»Во время приема Анастасии Крутень удалось помочь и взять на карандаш вопросы более десяти жителей Перми, Березников, Кудымкара, Лысьвы и Юрлы.С помощью активистов Регионального волонтерского центра «Единой России» на связь с министром вышел пенсионер и рассказал, что после операции на головном мозге его сыну нужна реабилитационная помощь.В итоге решили, что к молодому человеку на дом выедут терапевт и невролог. Они определят тактику реабилитации и выберут конкретное медицинское учреждение, где пациент пройдет восстановительное лечение.- Основные вопросы, с которыми обращаются жители региона, связаны с организацией лечения, направления в стационар, получением льготных препаратов, - прокомментировала результаты приема Анастасия Крутень. - Они понятны и легко решаемы. Есть вопросы более сложные, требующие более предметной проработки. Прежде всего, хочется пожелать всем, кто обратился, здоровья. В свою очередь, всегда будем помогать и оказывать содействие всем заявителям.«Оказываем людям реальную помощь»Тематические недели в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае, несмотря на эпидемиологические ограничения, проходят регулярно.- Тема оказания медицинской помощи сегодня актуальна как никогда, - резюмировал руководитель приемной Александр Бойченко. - На нашей площадке уже второй раз за последние полгода проводится неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения. В сентябре прошлого года в ходе такой тематической недели более 56% вопросов удалось решить положительно, оказать людям реальную помощь. Такая форма взаимодействия намного быстрее позволяет получать информацию и оперативно решать конкретные вопросы.Форматы работы, которые предлагают в пермской приемной, самые разные. Важными каналами связи с жителями остаются не только дистанционные приемы, но и «онлайн-приемная» на сайте, общение в соцсетях.Много вопросов, с которыми обращаются пермяки в региональную приемную, связаны не только с медицинской сферой, но и с жилищно-коммунальным хозяйством, проблемами социального обеспечения и другими. И такой формат работы, когда люди могут обратиться к руководителям конкретных направлений напрямую, позволяет не только получать информацию из первых уст, но и гораздо быстрее решать многие практические вопросы.ВАЖНОС графиком приемов можно ознакомиться на сайте приемнойЗаписаться на приемы можно по телефонам: 8 (342) 236-79-92, 236-82-29.