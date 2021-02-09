«Плакал и дрожал от холода». В Пермском крае кондуктор выгнала на 30-градусный мороз третьеклассника без маски

Кондуктор сначала взяла оплату за проезд, а потом выгнала ребенка на мороз. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы ждем Славу дома, а его все нет и нет, - рассказывает бабушка третьеклассника школы № 8 из Березников. – Он с утра на тренировке был, а потом в школу должен был идти. И только когда уже начались уроки, Славик зашел домой. Ревет, дрожит от мороза, руки красные…

Утром 9 февраля 10-летний школьник ездил на тренировку по баскетболу в березниковский Дом спорта. Одна остановка находится рядом с домом, вторая – около Дома спорта. Парнишка, рассчитывая, что быстро доберется туда-обратно, варежек с собой не взял, руки держал в карманах. А на обратном пути с ним произошел вопиющий случай: кондуктор выгнала его на мороз из-за того, что ребенок был без маски. И это несмотря на то, что пассажир оплатил свой проезд.

- Аж руки у меня трясутся от такого, - рассказывает бабушка об этом случае в группе ВКонтакте «ЧП Березники». – Славику 10 лет, но выглядит он намного младше. Он дал кондуктору денег на проезд, но был без маски. Несмотря на то, что на улице был мороз под минус 30, кондуктор начала его выгонять. Сначала за него заступился водитель, мол, пусть доедет, ведь не бесплатно же, но эта нелюдь, по-другому ее не назвать, выгнала ребенка из автобуса! Неужели нет сердца у некоторых? Подскажите куда жаловаться, так оставлять это я не хочу.

Полчаса в 30-градусный мороз школьник вынужден был идти до дома и сильно промерз. Сесть в другой троллейбус он уже побоялся, да и денег у парнишки больше с собой не было.

Пост бабушки в соцсетях вызвал массу негодования жителей города: «Детям не обязательны маски, звоните в диспетчерскую, скажите маршрут и время. Ей выговор сделают, могут и премии лишить», «Не имеют права выгонять детей из транспорта без маски, даже если денег на проезд нет», «Пару масок ребенку дайте и все, стоят камеры в общественном транспорте, кондукторов потом накажут», «В прокуратуру сразу идите. Будет проверка. У автобусов и троллейбусах есть указ детей не выгонять. Даже без денег».

- Родители вернутся вечером, сами будут принимать решение, будут ли жаловаться и куда, - говорит бабушка.