Не сыпь мне соль на лапы. Как уберечь собак от воздействия реагентов во время зимних прогулок

- Босым и раздетым гулять не пойду! Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На сапожках после прогулок по зимнему снегу появляются белые разводы - следы от щедро раскиданных по улицам противоголедных реагентов. Модницы жалуются - обувь не выдерживает больше одного сезона. А как быть собакам, которые бегают по этому снегу голыми лапками?

После прогулки – в ванну

В состав реагентов входят различные соли, в частности, хлориды кальция, магния и натрия. Все они довольно агрессивно действуют на кожу, разъедая ее, особенно, если на ней есть ранки. В этом может убедиться любая хозяйка, имевшая неосторожность порезаться во время приготовления еды, ведь хлорид натрия - это обычная пищевая соль. Но и для неповрежденных лапок прогулки по дорогам, обработанным противогололедными средствами, становятся серьезным испытанием.

- Антигололедные реагенты однозначно негативно влияют на кожу лап, - объясняет ветеринарный врач, терапевт-дерматолог Анна Малышева. – Они могут вызывать раздражение, иногда – сильное. Некоторые собачки сразу же показывают владельцам, что им неприятно, они начинают вылизывать лапки после того, как вышли на улицу, а у некоторых собак возникает просто хроническое воспаление. Но не всегда владельцы это сразу четко замечают.

Как определить, что у собаки появилось раздражение? Для этого нужно раздвинуть пальчики на лапке, осмотреть их с внутренней и наружной стороны, поглядеть между подушечками. Раздражение проявляется покраснением, иногда очень сильно выраженным, отеками, воспалением.

Чтобы избежать этого, надо или выводить своего питомца на улицу в специальной обуви, или нанести перед выходом защитные средства. И, конечно, после каждой прогулки надо мыть лапы. Хотя сложно представить владельца собаки, который это не делает, - разве что любителя регулярно отмывать полы от грязных следов.

- Даже если вы всего на пять минут вышли на улицу, только постояли у подъезда, всю грязь надо обязательно сразу смыть с лап, - говорит Анна Малышева. - И очень тщательно промыть между пальчиками, подушечками, а затем промокнуть салфеткой, хорошо впитывающей влагу, потому что от влажности кожа на лапках может начать преть.

Купать собаку целиком после прогулки необходимо только в том случае, если она нашла грязь и извалялась в ней.

Кстати, для мытья лап есть специальные средства: собачьи шампуни и мыло. Шампунь для людей использовать для животных нельзя – шерсть может стать сухой, тусклой, начнет выпадать, появится перхоть.

Обувь не для моды

Обувь можно подобрать на любой вкус. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Оградить собачьи лапки от воздействия реагентов позволяет обувь. Еще совсем недавно песик в ботиночках вызывал у окружающих только смех. Сейчас же обувь для собак – это не прихоть владельца, а жесткая необходимость. Она позволяет защитить лапы городских животных не только от реагентов, мазута и прочих химических загрязнений, оседающих на тротуарах и мостовых, но и от острых льдинок и травмирующего мусора - песка, осколков, гвоздей, щепок.

- Для собак выпускается любая обувь, начиная от летних сандалий до зимних утепленных сапог, - рассказала кинолог Ольга Матвеева. – Для зимы лучше всего непромокаемые ботинки с противоскользящей подошвой и надежными фиксаторами. Важно подобрать подходящий размер: они не должны ни сковывать движения, ни болтаться на лапах. Обувь подбирается по размеру стопы. В идеале при покупке ее надо примерить на собаку. Если нет такой возможности, то перед походом в магазин надо измерить длину, вместе с когтями, и ширину стопы передней лапы, потому что она чуть шире, чем задняя. Можно просто поставить лапу на лист бумаги и обвести.

Не все питомцы с радостью носят обувь, поэтому надо постепенно приучать собаку носить ботинки дома. Это можно делать приблизительно с годовалого возраста, когда кости уже сформированы, начинать можно дома с носков.

- Но если собака упрямее хозяина, и наотрез отказывается ходить обутой, то можно воспользоваться воском или защитным кремом для лап, - говорит Ольга Матвеева.

Плюсы и минусы защитных средств

Защитные средства для лапок бывают трех видов: воск, крем и спрей.

Воск - в составе присутствуют парафин, воск, вазелин. Он защищает поверхность подушечек плотным водонепроницаемым слоем. Спасает не только от реагентов, но и от бензина, мазута и прочей химии. В сильный мороз защищает от обморожения, а в гололедицу - от скольжения.

При минусовых температурах воск застывает на лапах и образует защитный кокон, который держится достаточно долго. Его можно не смывать, наносить раз в два дня. Но если на улице выше нуля, размягченное средство начинает стираться и размазываться по дороге. И в завершении прогулки на лапках может совсем не остаться защиты.

В креме или бальзаме парафина, воска, вазелина значительно меньше. Их надо наносить перед каждой прогулкой. Быстрее проникают в кожу, а если в составе содержатся масла, то и питают ее, снимая воспаление. Защищает от мороза и нейтрализует негативное воздействие реагентов.

Но это, скорее, вариант только для быстрого утреннего выхода во двор – «сделать свои дела».

Спрей для лап – малоэффективное средство ухода, используется только летом.

Принцип «дороже, значит, лучше», которым мы часто руководствуемся, покупая «человеческую» косметику и средства для ухода, на товарах для собак не работает.

- Стоимость защитных средств часто зависит от степени раскрученности производителя, - объясняет Ольга Матвеева. – Поэтому смотрим не бренд, а состав: лучше, если присутствует пчелиный воск, а не парафин. Предпочтительнее выбирать воск. Он заметно дольше держится, а по стоимости, в рамках одного бренда, от крема отличается незначительно.

Защиту нужно наносить перед прогулкой на чистые лапы ровным слоем по поверхности подушечек. Не забудьте уделить внимание пространству между пальцев. После прогулки тщательно удалите остатки средства с лап.

КСТАТИ

Наиболее опасны противогололедные реагенты для собак с чувствительной кожей лап. Это боксеры, мастифы, ньюфаундленды, доберманы, чихуа-хуа, бульдоги, ризеншнауцеры, лабрадоры.