"Не выдержала тяжести снега". В Перми упавшей вентиляционной трубой придавило двух молодых женщин

Со здания бизнес-центра «Бажов» упала вентиляционная труба Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Оттепель, накрывшая Пермь в конце недели, привела к трагедии. Намокший снег стал намного тяжелее. И вечером в пятницу, 5 февраля, металлическая вентиляционная труба, проходящая под крышей шестиэтажного здания бизнес-центра «Бажов», не выдержала тяжести скопившегося на ней снега и рухнула вниз.

В этот момент две пермячки проходили по двору этого бизнес-центра, находящегося на улице Монастырская, 12. Из-за снежной каши на дороге женщинам пришлось держаться вблизи здания. Поэтому вентиляционная труба упала прямо им на головы.

На машине «скорой помощи» обеих женщин - одной 32 года, другой 33 - увезли в Пермскую краевую клиническую больницу, где их госпитализировали.

- В данный момент у обеих женщин удовлетворительное состояние, - прокомментировали «Комсомолке» в краевом Минздраве.

Кстати, примерно в это же время - вечером в пятницу, намокший снег упал с крыши пятиэтажки на Комсомольском проспекте, 72 на голову прохожему. Пострадал 30-летний мужчина, который был госпитализирован.