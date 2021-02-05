Представления в пермском цирке начнутся в середине марта

Цирк откроется для зрителей в марте Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские малыши могут радоваться - оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией объявил о снятии очередных ограничений, разрешив работать Пермскому цирку. Но не спешите бежать за билетами - представления начнутся не раньше середины марта.

Своей труппы и дрессированных животных в Перми нет. К нам приезжают артисты из системы Росцирка, они ездят из одного города в другой, происходит своеобразная «карусель» программ.

- Сейчас в 16 городах страны начались программы Росцирка, - рассказала «Комсомолке» директор Пермского цирка Мария Сумишевская. - У кого-то с 6 февраля, у кого-то с 13-го. Продлятся они до 28 февраля. Следующая программа начнется примерно 15-18 марта, в нее мы и попадем.

Объяснила директор цирка и почему такой перерыв между программами.

- Когда труппа заезжает, сразу она не сможет играть: идут репетиции, животные должны привыкнуть к новой арене. К тому же нужна «раскрутка». Недели за две-три до начала представлений начнем готовить рекламу.

За время вынужденного простоя цирк подготовился к приему гостей. Были отремонтированы и само здание цирка, и гостиница.

Конечно, поход в цирк в этом году будет отличаться необходимостью нахождения в масках. На входе у зрителей будут проверять температуру. В зале должно быть заполнено не более половины мест. Представления в цирке будут проходить без антракта. И у детей не будет соблазнов в виде светящихся палочек и сладкой ваты - в помещении запрещена вся торговля продовольственными и товарами, игрушками и сувенирами.