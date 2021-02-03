Коронавирус в Перми, последние новости на 4 февраля 2021 года: больных COVID-19 начали лечить по-новому

Общее число заболевших в регионе приближается к 41 тысяче Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пермском крае по-новому начали лечить больных коронавирусов. Теперь для борьбы с вирусом медики начали использовать антиковидную плазму.

- Такой метод лечения подразумевает введение больному антител, которые помогают нейтрализовать вирус, присутствующий в организме. С этой целью применяют, например, жидкую часть донорской крови вакцинированного или переболевшего человека, - сообщили в оперштабе.

1 февраля врачи Краевой больницы им. Е.А. Вагнера выполнили первое в регионе переливание больным с COVID-19 плазмы крови доноров. Процедура была проведена для двух пациентов, перед этим они дали свое согласие. Сейчас оба пациента чувствуют себя хорошо.

Последнее время заболеваемость коронавирусом постепенно идет на спад. За минувшие сутки COVID-19 выявили у 279 человек: 75 пациентов проходят лечение в больницах, 204 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Фото: оперштаб

Среди новых заболевших 112 мужчины и 167 женщин, в том числе 11 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 9 человек, от 30 до 49 лет – 69 человек, 118 в возрасте 50-64 и 72 человека старше 65 лет.

Фото: Яндекс

Общее число инфицированных в Пермском крае на утро 4 февраля достигло 40 645. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,97 (на 2 февраля – 0,98).