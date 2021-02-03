Александр Бойченко: «Цифровизация делает работу лесной отрасли прозрачной»

Фото предоставлено ПЦБК

Больше 60 лет прошло с тех пор, как в Прикамье снимали добрый советский фильм «Девчата» - о бравых лесорубах – передовиках. И все мы с восторгом замирали у черно-белых экранов, глядя, как герой Николая Рыбникова – бригадир леспромхоза бесстрашно валит огромные заснеженные деревья.

Думали ли мы, что пройдут годы, и в лесную отрасль придут цифровизация и современные информационные технологии.

Работаем, сохраняя природу

О том, как в Пермском крае работают современные «короли леса», показали на примере Добрянского лесничества. На этой неделе здесь с рабочим визитом побывали и.о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович, руководитель департамента лесного хозяйства Ульяновской области Петр Микка и представители Минприроды.

Лесные участки здесь находятся в долгосрочной аренде ООО «Уралбумага» - это предприятие входит в крупнейшую в регионе Группу предприятий «ПЦБК».

- ПЦБК - вертикально интегрированная компания, обеспечивающая весь производственный цикл: от заготовки древесины, переработки сырья и производства полуфабриката до выпуска и реализации конечного продукта – гофроупаковки, – рассказал во время выездного совещания заместитель генерального директора Группы предприятий ПЦБК Александр Сухановский. - На предприятии в качестве сырья используются березовый баланс и макулатура. За счет переработки вторичного сырья, а это более 300 тысяч тонн макулатуры в год, сохраняется более одного млн кубометров леса и существенно снижается экологическая нагрузка на полигоны ТБО.

Что такое «Умный лес»?

По инициативе ПЦБК в Прикамье была разработана информационная система «Умный лес». Это единый ресурс в сфере управления лесным хозяйством, который ведет учет лесного фонда и позволяет мониторить транспортировку и заготовку леса.

За всеми процессами специалисты компании следят с помощью беспилотных летательных аппаратов и данных дистанционного зондирования Земли – спутниковых снимков высокого разрешения. Они позволяют не только определять местоположение лесного участка, его площадь, временной интервал изменений, связанных с рубкой лесных насаждений, но и учитывать собранную информацию в системе «Умный лес».

- В Приволжском федеральном округе Пермский край – передовой регион в цифровой трансформации лесного хозяйства, - отметил Дмитрий Беланович. - Во время выезда мы на практике ознакомились с возможностями, которые предоставляют информационные системы для ускорения и облегчения процессов взаимодействия власти и бизнеса. Убедились не только в технической готовности одного из крупнейших арендаторов Пермского края - ООО «Уралбумага» - к процессу цифровой трансформации лесной отрасли, но и увидели положительные примеры опережающего внедрения цифровых технологий в процессы лесопользования.

Незаконные рубки будут пресекать

Система «Умный лес» продолжает развиваться. Одно из перспективных направлений - расширение функционала спутникового мониторинга вырубки леса на всей территории лесного фонда Пермского края, в том числе - автоматическое выявление незаконных рубок.

- Буквально на днях правительство России одобрило обновленную Стратегию развития лесного комплекса до 2030 года, документ дорабатывался с учетом инициатив Президента России, - подчеркнул председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко. - В нем прописано, что в регионах будут активно внедряться цифровые технологии и информационные системы для прозрачности работы лесной отрасли. В Пермском крае проект «Умный лес» уже показывает свою эффективность. Доказательством этому служит тот факт, что пермской цифровой системой заинтересовались другие субъекты России – республика Татарстан, Кировская, Ульяновская и Свердловская области.

ВАЖНО

За 5 лет Группа предприятий ПЦБК провела искусственное, комбинированное и естественное лесовосстановление на площади почти 7100 га. План 2020 года (1610 га) в рамках реализации нацпроекта «Экология» исполнен на 100%.

На сегодня общая площадь арендованных ПЦБК лесных участков составляет 402 тыс. га. Они предоставлены в аренду на 49 лет в 10 лесничествах Пермского края – Добрянском, Осинском, Чусовском, Соликамском, Кудымкарском, Юсьвинском, Пермском, Закамском, Кишертском и Кунгурском. В каждом из них предприятие заготавливает лес для производства бумаги и картона, а взамен высаживает новые лесные культуры.