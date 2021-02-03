Новая эпидемиологическая реальность: пермяки стали болеть пневмонией в два раза чаще

В Пермском крае в два раза выросла заболеваемость пневмониями, и эта ситуация напрямую связана с новой коронавирусной инфекцией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В прошлом году в Пермском крае в два раза выросла заболеваемость пневмониями, и эта ситуация напрямую связана с новой коронавирусной инфекцией, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»(96,6 FM) главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края Вадислав Семериков. - Сейчас у нас появился инструмент, с помощью которого можно существенно снизить уровень заболеваемости и улучшить эпидемиологическую ситуацию- это прививка.

По данным Пермьстата, если в 2019 году диагноз «пневмония» был поставлен 19 тысячам жителей Прикамья, то в 2020-м-уже 41 тысяче пациентов. Значительно выросло и количество тех, у кого болезнь протекала тяжело, с осложнениями.

- Еще одно частое осложнение при коронавирусной инфекции - это миокардиты и перикардиты, - объясняет Вадислав Семериков. - Нередко они могут возникнуть через месяц или два после перенесенной COVID-инфекции. Поэтому пациентам из группы 60+, переболевшим коронавирусом, мы рекомендуем обязательно посетить кардиолога, сделать ЭКГ и при необходимости скорректировать лечение.

Зато в последние годы пациенты 60+ активно прививаются от гриппа, поэтому среди них меньше пневмонией, чем у людей трудоспособного возраста.

- Улучшить тревожную ситуацию во всех группах населения сможет вакцинация от новой коронавирусной инфекции, - уточнил внештатный эпидемиолог. - На этой неделе мы ждем, что в Прикамье поступит еще 7567 доз вакцины «Спутник V». Пока в регионе работает 21 пункт (см. рубрику «Важно»), где можно поставить себе прививку от коронавируса, вскоре их будет 48.

С 31 января запись на иммунизацию открыта на сайте «Госуслуг». Если вакцины в вашей поликлинике пока нет, записаться можно в лист ожидания. Когда вакцина поступит, информация об этом придет в ваш личный кабинет и можно будет выбрать дату и время, чтобы прийти на прививку.

- Вакцина и далее будет постепенно завозиться в наш регион, - говорит Вадислав Семериков. - И у нас есть две контрольные точки наблюдения за эпидситуацией. Первая - 9 мая, чтобы пермяки смогли пройти в «Бессмертном полку», вторая - 1 ноября, к этому сроку мы должны завершить вакцинацию и против гриппа, и коронавирусной инфекции, чтобы предупредить выраженность сезонного подъема, который мы имели в минувшем году.

ВАЖНО

Список пунктов вакцинации в Перми и крае

ГКУЗ ПК «ПКЦ по профилактике и борьбе со СПИД», ул.Свиязева, 21, тел. 285-03-56.

ГБУЗ ПК «ГКП №4», ул.Екатерининская, 224, тел. 246-22-15.

ГБУЗ ПК «ГКП №2» ул.Братьев Игнатовых, 3, тел. 221-82-82.

ГБУЗ ПК «ГКП №5», ул. Куйбышева, 111, тел. 281-40-19.

ГБУЗ ПК «ГКП г. Перми» ул.Малая Ямская, 10, тел. (342) 212-58-63.

ГБУЗ ПК «ГП №7», ул. Крупской, 57а, тел. 282-61-43.

ГБУЗ ПК «ГБ №6», ул.Писарева, 56, тел. 215-34-56.

ГБУЗ ПК «КБ Свердловского района», ул.Серпуховская, 11а, тел 268-00-45.

ГБУЗ ПК «ГКБ им. С.Н. Гринберга», ул.Маршала Рыбалко, 2а, тел. 283-17-32.

ГБУЗ ПК «ПЦРБ» с. Лобаново, ул. Культуры, д.13,

296-22-46.

ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники, ул. Ломоносова, д. 102, тел. 8 (3424) 22-86-00.

ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ», г. Чайковский, ул. Ленина, дом 34/2, тел. (34241) 3-37-65.

ГБУЗ ПК «ЧБ им. В.Г. Любимова», г. Чусовой, ул. Сивкова, 7, тел. 8 (34256) 4-35-35.

ГБУЗ ПК «БКПО», г. Кудымкар, ул.Пирогова, 2, тел. (34260)4-15-00.

ГБУЗ ПК «Кунгурская больница», г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, 45В, тел. (34271) 2-65-41.

ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО», г.Лысьва, ул. Мира, 1, тел.(34249) 6-09-37.

ГБУЗ ПК «ГБ г. Соликамск», г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 10, тел. (34253) 4-41-79.

ГБУЗ ПК «Добрянская ЦРБ», г. Добрянка, ул. Герцена, д. 40,тел. (34265) 3-99-90.

ГБУЗ ПК «Нытвенская РБ» г. Нытва, ул. Чкалова, д. 61 тел. (34272) 9-20-00.

ГБУЗ ПК «Краснокамская ГБ», г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 2, тел. (34273) 7-51-86.

ГБУЗ ПК «Чернушинская РБ», г. Чернушка, ул. Коммунистическая, 16, тел. (34261) 4-37-03.