«Блуда и МУДО»: по роману Алексея Иванова снимут сериал

Алексей Иванов Фото: Иван МАКЕЕВ

- Заключили контракт на экранизацию романа «Блуда и МУДО». Над сериалом будет работать компания «Look Film» («Обычная женщина», «Мертвые души»), - сообщила Юлия Зайцева, продюсер писателя Алексея Иванова.

Для непосвященных объясним, что МУДО расшифровывается как Муниципальное учреждение дошкольного образования - то, что раньше называлось Домом пионеров. Именно там работает методистом главный герой романа – художник Борис Моржов.

Местом действия «Блуда и МУДО» является провинциальный городок Ковязин, в котором многие пермяки разглядели знакомые черты Кунгура. Но место съемок еще не определено.

Кстати, этой весной состоится премьера сериала «Пищеблок», снятого еще по одной книге Иванова. Юлия Зайцева анонсировала также выход на большой экран фильма по роману «Общага-на-крови».