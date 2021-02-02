«Порвал ухо и прокусил ногу». В Прикамье медведь напал на лесоруба, который наступил на его берлогу

Из этой берлоги выскочил мишка. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Такое впечатление, что в поселке Яйва на севере Пермского края началось настоящее нашествие медведей.

Недавно мы писали о том, что в самый центр поселения, прямо к зданию школы, в воскресный день в поисках пищи заявился матерый косолапый. Он устроил настоящую панику в поселке. Его удалось выгнать в лес, но на всякий случай посещения в детских садиках и занятия у школьников отменили. В конце концов, бурого зверя удалось отогнать туда, откуда он и пришел, и мишка залег до конца зимы обратно в берлогу.

В минувшую пятницу, 29 января, ЧП произошло с другим медведем – километрах в 8 южнее Яйвы. Бурый зверь напал на лесоруба, порвал ему ухо, расцарапал когтями голову, прокусил колено.

Тут все и произошло. Фото очевидца.

- Он работает механиком лесозаготовительного трактора «Харвейстер», - сообщили местные охотники. - Как он нам рассказал, рано утром он пошел уточнить границы делянки. Обходил участок и, видимо, наступил на берлогу. Оттуда с ревом выскочил медведь. Разбуженный зверь успел покусать лесоруба, но не стал его драть дальше, а бросился прочь. В руках у человека был топорик, но все произошло так быстро, что он не успел им воспользоваться.

Мишка нашел себе удобное место для берлоги на этой просеке - под ветками. Фото очевидца.

В местную больницу пострадавший обращаться не стал – уехал домой в Красновишерский район, сам он из деревни Золотанка.

До этого трактора "Харвейтер" Иван в то утро так и не дошел.

- В Красновишерске Ивану пришили ухо, забинтовали голову, зашили рану на ноге, - рассказала подруга семьи лесоруба-механика Елена. – Когда в последний раз мне удалось с ними связаться – у них очень плохая связь – Ваня сказал, что чувствует себя неплохо, лежит на диване и приходит в себя. Шутка ли – сразиться с медведем! Хорошо хоть так все кончилось, им ведь еще с женой воспитывать троих детей.

На этот раз напавшего на человека медведя пришлось пристрелить.

- Мы сообщили о случившемся в краевое министерство природных ресурсов, - объяснили охотники. – И получили распоряжение уничтожить зверя - раз вкусив человеческой крови, он стал опасен.

Размер берлоги - внушительный. Фото очевидца.

В минувшую субботу охотники вчетвером отправились выслеживать косолапого, он обнаружился ближе к вечеру.

- Медведь подпустил нас к себе метров на 10 и неожиданно с ревом бросился на нас, - рассказали они. - Пришлось стрелять в упор. Согласно правилам, медвежью тушу тут же на месте утилизировали - напилили сушняка, развели костер и сожгли. Так положено в таких случаях.

Мыслей «поживиться», как уверяют охотники, у них не возникло, мол, они не любители медвежатины, к тому же тащить на себе из леса несколько километров тяжеленный груз не так-то просто.

-Фото очевидца.

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