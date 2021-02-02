«Черная королева опухолей». Что нужно знать пермякам о самом беспощадном виде онкологии

Фото предоставлено клиникой «Альфа-Центр Здоровья»

Черная королева - так часто называют меланому, которая считается одной их самых агрессивных и злокачественных опухолей. Этот вид рака развивается практически молниеносно, он быстро дает метастазы и нередко приводит к летальному исходу.

Меланома – опухоль, которая развивается из меланоцитов (клеток, синтезирующих пигмент - меланин). Чаще всего она образуется из кожных меланоцитов, то есть располагается на коже человека. Но, к сожалению, люди не обращаются к врачам на ранних стадиях, а приходят зачастую тогда, когда шансы на успешное лечение уже минимальны.

Метастазы могут появиться и через 10 лет

О том, почему это заболевание так опасно и что делать для его профилактики, рассказал онколог клиники «Альфа-Центр Здоровья» Вячеслав Брызгалов.

- Меланома действительно очень коварна и опасна, - говорит Вячеслав Владимирович. – Метастазы могут появиться даже через 10 лет после иссечения первичной опухоли. При этом меланома может локализироваться не только на коже, но и на сетчатке глаза, слизистых оболочках прямой кишки, полости рта и других внутренних органов.

- При каких симптомах нужно срочно бежать к врачу?

- Поводом для обращения к онкологу должно служить любое изменение имеющегося невуса (родинки- Ред.). Прежде всего, цвета - потемнения или обесцвечивания, размера - образование начало расти, возвышаться над кожей. Из других симптомов – родинка начала мокнуть, пропал волосяной рост, появились зуд или гиперемия. При возникновении даже одного из признаков необходимо обратиться к специалисту.

- Эти процессы могут произойти только со старой родинкой?

- Изменения могут появиться как на фоне давно имеющегося пигментного невуса, так и на участках здоровой кожи.

В группе риска – блондины и рыжие

Фото предоставлено клиникой «Альфа-Центр Здоровья»

- Считается, что раку кожи наиболее подвержены любители загорать – как под прямыми солнечными лучами, так и в солярии.

- Это действительно так, злоупотребление пребыванием на солнце и искусственными источниками загара – основной риск развития меланомы. Но есть и другие факторы, среди которых – генетическая предрасположенность, когда в семье уже были больные раком кожи. Это и критическое количество невусов, более 50 на теле. Либо есть диспластические, то есть врожденные невусы размером более полутора сантиметров.

- Кто еще в группе риска?

- В первую очередь, это белокожие люди со светлыми или рыжими волосами. Также риск развития меланомы есть у пациентов со сниженным иммунитетом, особенно – среди ВИЧ-инфицированных.

- Вячеслав Владимирович, расскажите, какие методы для диагностики и лечения меланомы применяются в клинике «Альфа-Центр Здоровье»?

- Заподозрить меланому может как сам человек, так и любой врач при общем осмотре, но диагностировать ее может только онколог или онкодерматолог. Непрофильные врачи специалисты нечасто сталкиваются с таким видом онкологии и не имеют специального оборудования для обследования.

- А что это за оборудование?

- Это дерматоскоп, при помощи которого онколог смотрит сквозь верхний слой кожи и может с большим увеличением рассмотреть строение подозрительного новообразования. Эта методика позволяет диагностировать с достаточно большой вероятностью раннюю меланому кожи. Дальнейшая тактика лечения меланомы зависит от того, на какой стадии было обнаружено заболевание. В первую очередь при наличии явных клинических признаков показано широкое иссечение новообразования с последующим гистологическим исследованием для подтверждения диагноза. При подозрительных образованиях кожи пациенту может быть выполнена биопсия образования с гистологическим исследованием. Далее, после установки диагноза «меланома» в зависимости от стадии и течения заболевания может проводится химиотерапия, таргетная терапия или иммуноонкологическая терапия.

Фото предоставлено клиникой «Альфа-Центр Здоровья»

С раком груди сталкивается каждая десятая женщина

- Меланома - это частый вид рака?

- Нет, гораздо чаще встречаются рак легкого, толстого кишечника, у мужчин – рак простаты, у женщин – рак шейки матки, рак молочной железы.

- Эксперты говорят, что с раком груди сталкивается едва ли не каждая десятая женщина, независимо от возраста…

- Болезнь действительно очень распространена во всем мире. При этом, к сожалению, во многих случаях заболевание выявляется уже на поздних стадиях, когда болезнь прогрессирует.

- Почему это происходит? Ведь современные женщины, как правило, следят за своим здоровьем и явно не будут игнорировать какой-либо дискомфорт в груди.

- Безусловно, появление дискомфорта в молочной железе, появление опухолевидного образования, выделений из сосков, втянутость соска, изменений кожных покровов железы может стать грозным симптомом онкологического процесса, при появлении которых необходимо срочно обратиться к онкологу. Дело в том, что на ранних стадиях, опухоль молочной железы может никак себя не проявлять: нет дискомфортных ощущений, болей. Как правило, на этой стадии патология обнаруживается во время диспансеризации или профосмотра, скрининговых инструментальных методов обследования, поэтому ими ни в коем случае нельзя пренебрегать.

- Вы говорите об УЗИ-обследовании?

- Во всем мире общепринятыми скрининговыми методами диагностики рака молочной железы признаны: ультразвуковое обследование и маммография. Эти методы не исключают, а дополняют друг друга. Единственное, более молодым женщинам назначают первично УЗИ-диагностику, после 50 лет – предпочтительнее отдается маммографии. Если нет показаний для более частого исследования, обследование необходимо проходить не реже одного раза в год. Это позволит выявить рак на ранней стадии и вовремя начать лечение. «Пойманный» на начальной стадии рак молочной железы излечим в 80–90% случаев.

- Еще один залог успешного лечения, не поддаваться панике и ответственно подойти к выбору лечащего врача, клиники и методов онкологической помощи. Какие методы доступны в вашей клинике?

- У данного заболевания несколько морфологических типов, каждый из которых имеет свои особенности течения. У нас в клинике есть возможность прохождения практически всего комплекса диагностических мероприятий, включая маммографию, Ультразвуковое исследование молочных желез с доплерографией и соноэластографией.

Есть возможность проводить пункционную биопсию прицельно под УЗИ - навигацией, что позволяет взять материал из опухолей на самой ранней стадии. Так же выполнятся Core – биопсия опухоли для проведения гистологического и иммуногистохимического метода обследования. У нас в клинике есть большой опыт и хирургического лечения доброкачественных опухолей молочных желез. Внедрены в практику и современные методы лечения в том числе склеротерапия кист молочных желез, лазерная термоабляция фиброаденом молочной железы небольших размеров.