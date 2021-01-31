В Перми дорогу собравшимся на несанкционированный митинг преградил ОМОН

Собравшимся на несанкционированный митинг преградили дорогу. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Как и сообщали в министерстве территориальной безопасности Прикамья, сегодня, 31 января, в Перми для обеспечения общественного порядка во время несанкционированного митинга ограничили проход по некоторым улицам. В итоге колонне собравшихся преградила дорогу цепочка омоновцев.

Также проход был закрыт и на театральной площади у «Театра-Театра».

Ограничения на улицах Перми. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

- Временные ограничения установлены в целях недопущения порчи имущества как самого здания, так и прилегающей территории, - объяснили в министерстве. - Здание театра является памятником архитектуры регионального значения. Кроме того, данные меры позволят избежать скопления людей, что важно в период противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения социального дистанцирования.

На городских улицах. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Зарисовки с городских улиц. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Бегом марш! Фото: Борис МЕРКУШЕВ