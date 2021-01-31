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В Перми дорогу собравшимся на несанкционированный митинг преградил ОМОН

Ранее об ограничениях прохода на городских улицах предупредили в Минтербезопасности
Авторы (2):
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
Борис МЕРКУШЕВ
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Собравшимся на несанкционированный митинг преградили дорогу.

Собравшимся на несанкционированный митинг преградили дорогу.

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Как и сообщали в министерстве территориальной безопасности Прикамья, сегодня, 31 января, в Перми для обеспечения общественного порядка во время несанкционированного митинга ограничили проход по некоторым улицам. В итоге колонне собравшихся преградила дорогу цепочка омоновцев.

Также проход был закрыт и на театральной площади у «Театра-Театра».

Ограничения на улицах Перми.

Ограничения на улицах Перми.

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

- Временные ограничения установлены в целях недопущения порчи имущества как самого здания, так и прилегающей территории, - объяснили в министерстве. - Здание театра является памятником архитектуры регионального значения. Кроме того, данные меры позволят избежать скопления людей, что важно в период противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения социального дистанцирования.

На городских улицах.

На городских улицах.

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Зарисовки с городских улиц.

Зарисовки с городских улиц.

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Бегом марш!

Бегом марш!

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

На улицах Перми.

На улицах Перми.

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

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