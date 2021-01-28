В Прикамье к лету могут снять основные ограничения из-за коронавируса

За неделю в Прикамье ОРВИ заболели более 20 тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Едва неделя прошла после каникул, как у дочери чуть не полкласса с ОРВИ слегло, - рассказывает коллега.

И краевой Роспотребнадзор подтверждает: за неделю в Прикамье зарегистрировано более 20 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций, превышен эпидемический порог.

- Ситуация обычная, у нас традиционно на третьей неделе января начинается рост заболеваемости ОРВИ, - рассказала в эфире Радио «КП» (96,6 FM) профессор Наталья Карягина, главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Пермского края. - Потому что после того, как заканчиваются новогодние каникулы, люди начинают чаще общаться, происходит больше социальных контактов. В феврале ожидается дальнейший подъем ОРВИ. В этом году нам еще повезло, что нет вирусов гриппа. Видимо, коронавирус заместил это заболевание.

Сейчас, по данным лабораторных исследований, среди населения края циркулируют рино- и аденовирусы. В числе заболевших, в основном, взрослые люди. А наиболее тяжело ОРВИ протекают у детей младшего возраста, до семи лет.

Есть старая шутка о том, что если простуду не лечить, то она пройдет за неделю, а если лечить - то за семь дней. И многие пермяки считают, что от ОРВИ нет эффективных лекарств, при болезни надо просто соблюдать постельный режим, пить больше воды и принимать витамины.

Но профессор Наталья Карягина отмечает, что у медиков есть набор препаратов для противовирусной терапии.

- Сейчас на первичных приемах без проведения КТ-диагностики трудно различить больных ОРВИ от инфицированных COVID-19, - говорит главный внештатный терапевт.- Поэтому как при лечении рино- и аденовирусов, так и при подозрении на коронавирус мы рекомендуем использовать универсальные препараты, указанные в методических документах Минздрава: арбидол, гриппферон. Они подходят для лечения любых вирусных инфекций.

При назначении лечения людям с симптомами ОРВИ врачи также руководствуются историей болезни пациента. Если в течение последних 7-9 месяцев человек болел коронавирусом либо прошел вакцинацию, - тогда у него однозначно ОРВИ.

- В противном случае заболевание рассматривается как подозрение на коронавирус, - объясняет Наталья Карягина, - Потому что мы находимся в состоянии пандемии, хотя в последнее время в Пермском крае наблюдается снижение заболеваемости. По прогнозам, к весне пандемия пойдет на спад. Думаю, к лету основные ограничения из-за коронавируса должны быть сняты, и мы сможем вернуться к нормальной жизни.

Пока же соблюдение основных противоэпидемиологических мер позволит обезопасить себя как от коронавируса, так и от ОРВИ.

СОВЕТЫ ВРАЧА

«Старайтесь не переохлаждаться»

- Необходимо по-прежнему носить медицинские маски, обрабатывать руки антисептиком.

- Регулярно проветривать помещение.

- Избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простудных заболеваний.

- Снижать социальные контакты для уязвимых групп населения: имеющих хронические заболевания и людей старше 65 лет.

- Стараться не переохлаждаться - это влияет на иммунитет и сопротивляемость организма.

- Полноценно питаться, больше есть овощей и фруктов, богатых витаминами.

- Поддерживать физическую активность, здоровый человек должен делать 10 тысяч шагов ежедневно, если есть проблемы со здоровьем - 5-7 тысяч шагов.