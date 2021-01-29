«Ее усыновили и увезли за границу». Через 20 лет после разлуки пермячка нашла свою старшую сестру в Италии

Анна (слева) и Альфия в больнице. Это единственное сохранившееся фото сестер в детстве. Фото: семейный архив.

- Из детства у меня остались тяжелые воспоминания, как мама вечно таскала нас со старшей сестрой по каким-то городам, - вспоминает Альфия Кузнецова из Кизела. – Потом она бросала нас с Аней: меня к моей бабушке, Аню – к своей, а сама куда-то уезжала на всю зиму. Затем у нас родился младший братик Дима, а когда он подрос, мама просто оставила его одного на улице в Перми, а сама куда-то уехала. Благо, нашлись люди, которые привезли Диму в детский дом и он не умер от голода и холода.

По слухам, женщина, бросившая троих малышей, сейчас жива, и живет где-то в Кизеле, но видеть ее брошенные дочери и сыновья не хотят.

Средней дочери этой непутевой мамаши повезло больше всех. У ребят все отцы были разными, и Альфию воспитал родной папа. После отношений с мамой Альфии он женился, и его новая супруга стала настоящей мамой для девочки. Сейчас Альфия уже сама взрослая, вышла замуж и воспитывает пятерых детей: двух сыновей и трех дочек!

Альфия со старшей дочерью, девочка как две капли воды похожа на тетю, уехавшую в Италию. Фото: семейный архив.

А вот старшей девочке этой матери и младшему сыну Диме повезло не очень. Мальчик так и рос в детском доме в Перми, а Анна до 16 лет воспитывалась в интернате в Кизеле.

- На все праздники и выходные мы забирали Анну к себе, - вспоминает Альфия. – И платья или подарки папа с мамой всегда покупали не только мне, но и моей сестре. Мы даже думали о том, чтобы забрать ее из интерната, но нас отговорили, ведь в 18 лет ей, как сироте, было положено жилье от государства.

На свое 15-летие Альфия ждала в гости Аню. Но вместо нее пришла подружка и огорошила: «Аню усыновили и увезли в Италию! Ее уже нет в России».

Весь день рождения Альфия прорыдала и твердо решила, что обязательно разыщет свою сестру. С младшим братом Димой она продолжает поддерживать связь, а вот вести о сестре, живущей за границей, узнала буквально на днях.

- Став взрослой, я пришла в детский дом, чтобы выяснить адрес или какие-то другие контакты свой сестры, но единственное, что мне сообщили – это имена ее новых родителей. Отца звали Франческо Бартолуччи, и маму Мария Молиначчи. Что мама, якобы, сама – россиянка, родом из Березников в Пермском крае. Вышла замуж за итальянца и уехала к нему, а потом они решили усыновить взрослую русскую девочку. Анне тогда было 16.

Долгие годы судьба старшей сестры, уехавшей в солнечную Италию, была неизвестна Альфие.

- А на днях я написала сообщение в группе поиска людей Вконтакте, опубликовала наше единственное совместное с Аней фото, которое сохранилось еще с давних времен, и попросила всех, кто что-либо знает о моей сестре – сообщить мне об этом, - рассказывает Альфия. –Откликнулась девушка-волонтер, которая сумела разыскать очень похожую на Аню блондинку в Facebook! Сама я никогда туда не заходила, а когда зарегистрировалась, чтобы написать этой девушке, аж прослезилась! Это точно она! Зовут ее Mauro Anna Bianchi Molinacci, судя по фото и информации на странице, живет она в итальянском городе Ассизи, 10 лет как вышла замуж, живет счастливо, работает в spa - отеле и воспитывает прекрасного сынишку! А еще она как две капли похожа на мою младшую дочку! Мне сердце подсказывает, что это однозначно моя старшая сестра!

Эту фотографию Альфия увидела на странице в соцсетях Mauro Anna Bianchi Molinacci и уверена, что это и есть ее старшая сестра, с которой ее разлучили 20 лет назад. Фото: семейный архив.

Альфия написала Анне, но пока ответа не пришло. Чтобы ускорить встречу, женщина подала заявку на участие в программе на федеральном канале, где можно провести анализ ДНК.

- Я очень хочу встретиться с сестрой, и узнать, как она жила все эти годы, как сейчас у нее дела, мы столько лет не виделись, уверена, нам будет, что обсудить! – говорит счастливая многодетная мама из Кизела.

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