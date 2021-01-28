В Пермский край привезли 5400 доз долгожданной вакцины от коронавируса

5400 доз распределят по медучреждениям Перми. Фото: пресс-служба краевой администрации.

28 января в Пермский край доставили долгожданную партию вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) от коронавируса. 5400 доз будут распределены в медучреждения Перми для вакцинации жителей краевого центра.

- Это решение принято в региональном Минздраве, так как в территориях Прикамья вакцина еще имеется в наличии, - пояснили в пресс-службе краевой администрации. – А всего с начала иммунизации в регион доставлено около 14 000 доз вакцины.

Новая партия вакцины «Спутник-V» направляется в пермские ГКП № 4 (575 доз), ГКП № 2 (500 доз), ГП № 7 (400 доз), ГБ № 6 (300 доз), ГБ Свердловского района (200 доз), ГКБ им. С.Н. Гринберга (450 доз), ГКП № 5 (575 доз), ГКП г. Перми (400 доз), в ЦРБ Пермского района (150 доз), в Центр профилактики и борьбе со СПИД (100 доз), а также в медицинские учреждения Чернушки, Краснокамска, Нытвы, Добрянки, Соликамска, Лысьвы, Чусового, Березников, Кунгура, Кудымкара, Чайковского.

На 28 января жителям региона введено 90,7% вакцины, имевшейся в Прикамье: первым компонентом привиты 7744 человека, вторым – 1771.

Пока иммунизацию проводят 21 лечебное учреждение в Перми и территориях края, но сейчас их количество будет увеличено до 48. Все учреждения, в которых уже идет или будет проводиться вакцинация, полностью к ней готовы.

В конце января и феврале ожидается поставка в Прикамье более 100 тыс. доз вакцины.