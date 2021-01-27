Новая экономическая реальность уже наступила

Александр Бойченко. Фото предоставлено региональным волонтерским центром «Единой России»

О том, как мы будем жить и работать в новом году, мы поговорили с депутатом Законодательного Собрания Пермского края Александром Бойченко.

Пандемия изменила сознание людей. Мы научились бережнее относиться к своему здоровью, работать и учиться удаленно, чаще думать о финансовой безопасности. Тем не менее коронакризис затронул не только личные сферы жизни. Один из сильнейших ударов получила экономика. О том, как будет идти процесс восстановления, рассказал депутат Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко.

Александр Юрьевич, все плохо или все гораздо хуже?

- Локдаун, закрытие многих предприятий малого и среднего бизнеса, падение цен на нефть - в прошлом году российская экономика пережила настоящий шок. Но мир меняется очень быстро, в нем нет ничего вечного. На смену спаду неизменно идет подъем. Это закон мироздания.

На самом деле все обстоит не так уж плохо. Возьмем для примера туристический бизнес, объем финансовых вливаний которого можно сравнить с нефтяной отраслью. В прошлом году люди не тратили деньги на отдых, но эти траты можно назвать отложенными. Закончится пандемия, и весь мир поедет отдыхать. И, я уверен, это даст толчок всей туристической отрасли, которого не было уже несколько лет. С удвоенной силой заработает малый и средний бизнес, связанный с туристическим потоком, увеличится пассажиропоток.

А если случится третья волна?

- Мутации коронавируса наверняка будут происходить, в Великобритании недавно обнаружен новый штамм. Но мы уже научились работать в режиме пандемии. Поэтому, если случится очередная волна вируса, она, скорее всего, окажет меньшее воздействие на нашу экономику.

Как вы оцениваете общенациональный план восстановления экономики, утвержденный российским правительством?

- Считаю, что он вполне реалистичный. И в первую очередь направлен на восстановление эффективной занятости и платежеспособного спроса, поддержку индивидуального, малого и среднего предпринимательства, запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата, а также на увеличение экспорта и поддержку импортозамещения. Главная задача - вернуться к росту экономики и доходов граждан не ниже, чем в 2019 году.

Один из факторов восстановления российской экономики - цены на нефть. Что с ними будет дальше?

- Федеральный бюджет верстается исходя из цены на российскую нефть. На 2020 год правительство закладывало цену примерно в 42 доллара за баррель нефти, но пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы - цены упали. Сейчас они вернулись на докризисный уровень начала марта, дальше спрос на нефть будет расти по мере снятия ограничений и вакцинации. Так что повод для оптимизма есть.

Но и риски остаются…

- Темпы восстановления экономики могут оказаться ниже, чем прогнозируется. Чем медленнее это будет происходить, тем хуже для реальных доходов населения, которые и так падали катастрофическими темпами в середине прошлого года. Вот этого мы допустить никак не можем.

Какие меры предпринимаются на уровне нашего региона? Учитывая, что работать приходится в условиях дефицита и ограниченного бюджета?

- Мы сократили наши доходы в региональном бюджете на более чем 20 миллиардов рублей. Это, конечно, немало. Но реализация национальных проектов, допустим, из-за этого не пострадает. Да, где-то пришлось отложить запуск дорогостоящих инфраструктурных проектов, финансирование которых рассчитано на несколько лет.

Но мы чувствуем себя гораздо увереннее, нежели коллеги из некоторых соседних регионов. По крайней мере для погашения бюджетного дефицита региональное правительство готово взять кредиты в коммерческих банках.

Этот шаг вызывает довольно много споров. Не упадет ли регион в долговую яму?

- Это общепринятая практика во многих регионах. Просто Пермский край давно не заимствовал средства у коммерческих банков, отсюда появился некий негативный фон. Согласно прогнозу Минфина, собственные доходы регионального бюджета у нас сократятся на 30 миллиардов рублей. Общая картина появится в марте, когда закончится период уплаты налогов. Но уже гарантированно ожидаются снижения по налогу на прибыль и НДФЛ. В любом случае тех значений, которые прогнозировались при формировании бюджета, уже не достигнуть.

Можно ли говорить о том, что нас ждет новая экономическая реальность?

- Новая экономическая реальность наступила, и мир уже никогда не будет прежним. Можно сказать, что в 2021 году начался другой экономический цикл, с нуля. И частному бизнесу придется находить новые направления для инвестиций - туда, где будет расти спрос.

Какие отрасли, в том числе и в Пермском крае, имеют сегодня все шансы на успех?

- Несомненно, IT. В Пермском крае сфера цифровизации и информационных технологий всегда хорошо развивалась. Даже у себя в ЗС мы используем такие информационные продукты и технологии, что коллеги из других регионов только удивляются. И это разработки пермских специалистов!