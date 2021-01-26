Ярослав Богдановский. Фото из личного архива журналиста

«Ну что, укололся уже?», «Хвост не вырос?» - подобные шуточки в разных вариациях пришлось выслушать после того, как мне сделали укол первым компонентом вакцины «Спутник V».

Собственно долго размышлять - «прививаться или нет» - не было ни времени, ни смысла. Во-первых, к антипрививочникам не отношусь, а во-вторых, работая с людьми, волей-неволей становишься социально ответственнее.

Хотеть привиться - еще не привиться

В Минздраве пояснили, что записаться на иммунизацию можно по телефону регистратуры поликлиник, через сайт «Госуслуги» и портал k-vrachu.ru.

Начинаю с привычного сервиса, которым обычно пользуюсь, когда записываю себя или родных к доктору. Захожу на портал k-vrachu.ru, но… ни одной записи к терапевту на ближайшие две недели нет.

Попытка номер два - госуслуги. При выборе нужной поликлиники зависаю: выбрать необходимое учреждение можно только вручную. Дважды перелистав список всех поликлиник Перми, свою я так и не нахожу. Отметка на карте - не работает и не ищет нужный адрес.

Звоню в поликлинику по месту жительства, трубку берут почти сразу, но отправляют в соседнее медучреждение, где проводят иммунизацию. Там минут через пять меня соединяют с оператором:

- В данный момент иммунизация приостановлена, вакцина закончилась. Ждем поставки новой партии, можем поставить вас в очередь.

- То есть когда вакцина поступит, вы мне перезвоните?

- Да, но не сразу. Перед вами записалось около ста человек.

Ворох бумаг и полчаса ожидания

Звонок из поликлиники раздался через четыре дня. Так как объем препарата в одном пузырьке рассчитан на пять доз, нужно «железно» подтвердить свой визит.

Сомнения появились накануне вакцинации: «я ведь не проверил антитела», «пандемии - год, а я до сих пор не заболел, может, и без прививки пронесет». Но утром все же явился к назначенному времени в поликлинику.

Далее - осмотр врача и его заключение: «допущен». Наконец, иду в прививочный кабинет, потратив на оформление всех формальностей 30 минут. Сам процесс вакцинации ничем не отличается от укола привычными препаратами - не больно, быстро и технично. В предплечье.

- Никуда не уходите минимум полчаса, посидите в коридоре, следите за своим состоянием, если почувствуете себя плохо, сразу дайте знать, - напутствовала медик.

И вот, с вакциной внутри и справкой об этом я сижу в коридоре одной из районных поликлиник Перми. По прошествии получаса, в добром здравии, возвращаюсь на работу.

Судороги, озноб и температура

Весь день после вакцинации чувствовал себя хорошо. Наутро температура была в норме, и я пошел на работу. Но к обеду меня начало знобить, появилась ломота в теле.

Градусник показал 37,2, по ощущениям - все 38. Вернувшись домой, ложусь в постель, отменяю тренировку и проваливаюсь в сон. С утра проснулся как огурчик - спал дольше обычного, но чувствовал себя отдохнувшим. То есть организм отреагировал на введенный препарат и вернулся в норму. Теперь остается ждать второго укола.