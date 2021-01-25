Коронавирус в Перми, последние новости на 26 января 2021 года: за неделю от коронавируса привились 1952 человека

Общее число инфицированных в Пермском крае приближается к 40 тысячам Фото: архив "КП"

Минздрав сообщил, что за минувшую неделю вакцинацию от коронавируса прошли 1952 человека.

- На 25 января первым компонентом привито 6 081 жителя региона, вторым – 1654, - говорится в сообщении пресс-службы минздрава. – Количество привитых пермяков напрямую связано с объемом поставок вакцины для регионов. В Пермском крае уже сформированы заявки на имеющуюся партию, следующий этап записи на прививку начнется при поступлении новой партии, которая ожидается в конце января.

За минувшие сутки в Пермском крае, по данным Роспотребнадзора, выявлено 297 новых случаев заражения COVID-19: 85 человек проходят лечение в больницах, 212 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

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- В числе 297 новых инфицированных 107 пациентов мужского пола, 190 – женского, среди заболевших 18 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 9 человек, от 30 до 49 лет – 47 человек, 149 в возрасте 50-64 и 74 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 38 069. Ежесуточный прирост больных составил 0,8%