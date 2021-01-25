«Толстый кот – куча хлопот». Что делать, если питомец разжирел

Есть породы изначально склонные к ожирению. Фото: кадр из мульфильма «Возвращение блудного попугая»

«Таити, Таити, а нас и здесь неплохо кормят», - говорил кот из мультика про блудного попугая, вальяжно развалившись на ступеньках крыльца. Но если ваш питомец фигурой начинает напоминать мультяшного кота, это повод забеспокоиться.

Чем опасно ожирение

Проблема ожирения перестала быть исключительно человеческой. Все чаще можно встретить очень толстых собак и кошек. Не спешите умиляться при виде пухлячка, скорее всего, животное болеет. Чем опасно ожирение?

- В первую очередь, излишними нагрузками на суставы, что провоцирует развитие артритов, - объясняет ветеринар Анна Князева. - Ожирение чревато также нагрузками на сердце и печень. В жару толстые животные чувствуют себя плохо, у них возможны тепловые удары.

Часто у котов и собак из-за ожирения развивается сахарный диабет или мочекаменная болезнь. И, по оценкам экспертов, жирные животные живут меньше, чем стройняшки.

Мопсы и таксы толстеют чаще

Есть породы изначально склонные к ожирению. Это персидские, шотландские и британские кошки. Среди собак – лабрадоры, мопсы, бульдоги, таксы. Также ожирению подвержены кастрированные или стерилизованные животные. Из-за отсутствия гормонов обмен веществ замедляется. Но все-таки основными причинами ожирения становятся переедание и малоподвижный образ жизни.

Обычно трудно удержаться и не подсунуть собаке вкусный кусочек с хозяйского стола. Но даже если она смотрит на вас умильными глазами кота из «Шрека», не поддавайтесь. Подкармливания приведут к появлению избыточного веса. Кормить животного нужно регулярно, выдавая определенное количество еды, а недоеденную пищу убирать из миски. И большинство домашних животных очень мало двигается.

- Многие люди, заведя питомца, считают, что достаточно только покормить его, да вывести на пять минут на улицу, - говорит Анна Князева. - А потом уходят на работу на весь день, а животные только едят и спят. Именно поэтому кошки более склонны к полноте, чем собаки, с теми все же гуляют. По крайней мере, с крупными. Мелких – чихуахуа, той терьеров, йоркширских терьеров – владельцам бывает жалко выводить в мороз на улицу, у них мерзнут лапки. Так что зимой они также начинают толстеть.

Определить, что питомец имеет излишний вес, можно наощупь - у животного, страдающего ожирением, не прощупываются ребра и позвоночник. Живот обвисает, а спина, если посмотреть на нее сверху, имеет форму не прямоугольника, а овала.

Как бороться с ожирением

В первую очередь, растолстевшего животного надо посадить на диету: на 10- 15 процентов уменьшить порции еды, создать дефицит калорий – но не критичный, не вызывающий дискомфорта.

- Похудание не должно быть резким и не должно разрушить психику вашеголюбимца, - рассказывает специалист по кормам Ольга Матвеева. - В этом случае постепенно уменьшается количество привычного корма или выбирается корм из специальных линеек с пониженным содержанием углеводов и жира. На каждой пачке указаны нормы кормления, это упрощает жизнь хозяина.

Заметив, что животное начало полнеть, можете перевести его на поддерживающую диету. У большинства производителей есть специальные низкокалорийные корма с пометкой Light: в них 35 и более процентов белка, более 10 процентов клетчатки, а жира менее 10 процентов. В случаях серьезного ожирения можно использовать корма из лечебной линейки, с пометкой Satiety или Obesity. Там белка уже более 40 процентов, а жира – менее 8 процентов. Эти корма дают до достижения оптимального веса и возвращаются к поддерживающей диете.

Если кормите вашего рекса или барсика натуральными продуктами, снизьте их жирность, давайте нежирное мясо и рыбу, кефир, нежирный творог, а также овощи: морковь, кабачок, тыкву. В некоторых ветклиниках есть даже специальные диетологи. Они рассчитывают домашний рацион для животных, в том числе и с ожирением.

Подробная консультация по приготовлению рациона и подбор витаминно-минеральной добавки стоит примерно 1500 – 2500 рублей.

Движение от ожирения

Чтобы поддерживать нормальную форму, собаке ежедневно нужно гулять, бегать, играть не менее одного-полутора часов. Но у толстых животных активные прогулки опять-таки вызывают излишние нагрузки на суставы. Поэтому в первую очередь надо стабилизировать питание, а потом постепенно увеличивать физическую активность.

Можно начинать с комплекса упражнений: сидеть-лежать-стоять. Эти команды собака может выполнять по несколько раз в день.

Очень хорош в качестве гимнастики кинологический фристайл: исполнение разнообразных трюков - разных поворотов, змеек - под музыку. Кстати, по словам ветеринаров, собаки в ходе обучения фристайлу становятся более умными. Заниматься с собакой можно самостоятельно, найдя в интернете обучающие ролики. Но есть и тренеры по фристайлу. Существуют даже фитнес-клубы для собак - с беговыми дорожками и бассейнами.

- Бассейн - оптимальное решение для животных с ожирением, при плавании работают все мышцы, суставы, связки, а вес тела не давит на кости, - говорит ветеринар Анна Князева. - Летом собаки могут плавать в речке, пруду, а зимой – в бассейне. Такие бассейны есть во всех крупных городах. Бывают даже водные беговые дорожки – как обычные, только под водой. Они подойдут даже для кошек, которые, как известно, с водой не особо дружат.

Но кошке лучше устраивать дома какие-то игры. Можно купить интерактивную игрушку, например, мышку, за которой она бы бегала. Или давать ей играть с бантиком, подвешенным на веревочке, мячиком, огоньком лазерной указки.

Сколько времени играть, зависит от количества лишнего веса. Чем больше весит кошка, тем чаще, но по чуть-чуть, с небольшой нагрузкой. Два - три раза в день по 10-15 минут. Видите, что кошечка устала - прекратите.