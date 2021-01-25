- Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Клиника года - 2020». На протяжении пяти месяцев более 50 медицинских учреждений города боролись за победу в 24 номинациях.

Среди участников были представлены многопрофильные медицинские центры, детские и взрослые стоматологии, клиники по диагностике онкологических заболеваний, клиники для лечения гастроэнтерологии, аллергии и многие другие. Победителей выбирали сами пермяки путем народного голосования на нашем сайте.

15 января мы завершили наше голосования и начали подсвет голосов. Сегодня мы подвели итоги и представляем вам победителей нашего конкурса.

Номинация: Лучшая Детская стоматология

Городская стоматологическая поликлиника №5

Номинация: Лучшая Стоматология для взрослых

Городская стоматологическая поликлиника №5

Номинация: Лучшая детская клиника

Краевая детская клиническая больница (КДКБ)

Номинация: Диагностика

Независимый центр 3D диагностики

Номинация: Лучшая Клиника для диагностики и лечения онкологических заболеваний

Медицинский Центр Евромедсервис

Номинация: Лучшая клиника для лечения ЛОР заболеваний

ООО «Клиника ухо, горло, нос»

Номинация: Лучшая Клиника для лечения неврологических заболеваний

Городская клиническая больница №4

Номинация: Лучшая Клиника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

ФГБУ «ФЦССХ им.С.Г.Суханова» Минздрава России (г. Пермь)

Номинация: Лучшая Клиника для лечения урологии и проктологии

Медицинский Центр Евромедсервис

Номинация: Лучшая Клиника с лучшим сервисом

Стоматологическая клиника «АЛЛАДА»

Номинация: Лучший Травмпункт

ГБУЗ ПК «ГКП № 5»

Номинация: Лучшая Флебология

Клиника «Флеболог»

Номинация: Услуги в области косметологии/красота без границ

Центр эстетической косметологии Секреты красоты

Номинация: Лучший Многопрофильный медицинский центр

Клиника « ГЕНЕЗИС»

Номинация: Лучшая Офтальмологическая клиника

Офтальмологическая клиника «Три-З»

Номинация: Реабилитация и физиотерапия

«Центр лечения боли»

Номинация: Санаторно-курортное лечение

Курорт «Усть–Качка»

В понедельник, 8 февраля, состоится торжественное награждение победителей.