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Фото: Михаил ФРОЛОВ
«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Клиника года - 2020». На протяжении пяти месяцев более 50 медицинских учреждений города боролись за победу в 24 номинациях.
Среди участников были представлены многопрофильные медицинские центры, детские и взрослые стоматологии, клиники по диагностике онкологических заболеваний, клиники для лечения гастроэнтерологии, аллергии и многие другие. Победителей выбирали сами пермяки путем народного голосования на нашем сайте.
15 января мы завершили наше голосования и начали подсвет голосов. Сегодня мы подвели итоги и представляем вам победителей нашего конкурса.
Номинация: Лучшая Детская стоматология
Городская стоматологическая поликлиника №5
Номинация: Лучшая Стоматология для взрослых
Городская стоматологическая поликлиника №5
Номинация: Лучшая детская клиника
Краевая детская клиническая больница (КДКБ)
Номинация: Диагностика
Независимый центр 3D диагностики
Номинация: Лучшая Клиника для диагностики и лечения онкологических заболеваний
Медицинский Центр Евромедсервис
Номинация: Лучшая клиника для лечения ЛОР заболеваний
ООО «Клиника ухо, горло, нос»
Номинация: Лучшая Клиника для лечения неврологических заболеваний
Городская клиническая больница №4
Номинация: Лучшая Клиника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
ФГБУ «ФЦССХ им.С.Г.Суханова» Минздрава России (г. Пермь)
Номинация: Лучшая Клиника для лечения урологии и проктологии
Медицинский Центр Евромедсервис
Номинация: Лучшая Клиника с лучшим сервисом
Стоматологическая клиника «АЛЛАДА»
Номинация: Лучший Травмпункт
ГБУЗ ПК «ГКП № 5»
Номинация: Лучшая Флебология
Клиника «Флеболог»
Номинация: Услуги в области косметологии/красота без границ
Центр эстетической косметологии Секреты красоты
Номинация: Лучший Многопрофильный медицинский центр
Клиника « ГЕНЕЗИС»
Номинация: Лучшая Офтальмологическая клиника
Офтальмологическая клиника «Три-З»
Номинация: Реабилитация и физиотерапия
«Центр лечения боли»
Номинация: Санаторно-курортное лечение
Курорт «Усть–Качка»
В понедельник, 8 февраля, состоится торжественное награждение победителей.