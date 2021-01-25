Более 80 процентам призывников положен военный билет без службы в армии

Фото: ВВК.

Армии нужны здоровые призывники. Известно немало примеров, когда проблемы со здоровьем у солдат после призыва в армию приводили к печальным случаям. В «Военно-врачебной коллегии» утверждают, что у большинства призывников имеется хотя бы одно «непризывное» заболевание. Такого призывника нужно было бы освободить от службы в армии. Но обычный медосмотр проводится недостаточно тщательно, и призывники отправляются служить.

Многие молодые люди не знают, что можно вполне законно получить военный билет в Перми без службы в армии, если есть противопоказания по здоровью. Но кто поможет определить, действительно ты годен к службе или нет?

Директор «Военно-врачебной коллегии» Роман Габдрафиков объясняет, что их компания готова оказать такую поддержку – помочь получить военный билет без прохождения службы на законных основаниях. Мы попросили ответить его на некоторые вопросы, которые обычно возникают у призывников и их родителей.

Директор "Военно-врачебной коллегии" Роман Габдрафиков.

- В чем вы видите главную задачу вашей компании?

- Мы считаем, что в армии должны служить только полностью здоровые парни. Поэтому мы стараемся не допустить, чтобы на военную службу отправлялись призывники с отклонениями по здоровью. Врачи военкомата могут не увидеть полную картину состояния здоровья и не определить истинную категорию годности юноше, даже если ему категорически противопоказано служить. Мы помогаем защитить интересы и права призывников.

- В каком случае выдается военный билет без прохождения службы в армии?

- Когда призывник получает категорию В (ограниченно годен к военной службе) по состоянию здоровья и не идет служить. Не все знают, что количество заболеваний по которым можно получить военный билет насчитывает более двух тысяч. Мы как раз помогаем найти такой диагноз и подготовить все необходимые документы.

- А что говорит по этому поводу российское законодательство?

- Наша деятельность основана на ФЗ 53 «О воинской обязанности и военной службе» и приложении «Расписание болезней». В нем содержится более 2000 заболеваний, несовместимых с армией. Мы помогаем выявить непризывной диагноз и подготавливаем документы для военкомата.

- Сколько времени потребуется, чтобы получить военный билет без прохождения службы?

- В среднем, на это требуется 2-3 призыва. И это объяснимо. Нужно пройти медкомиссию. При этом военкомат больше всего доверяет данным от государственных больниц, в которых, как известно, бывают немалые очереди. Иногда военкоматы запрашивают дополнительные сведения о здоровье, и нужно пройти дополнительные обследования. Случается, что и после обследований призывника признают годным к службе. Тогда требуется время для того, чтобы обжаловать это решение. Поэтому лучше всего обращаться к нам за поддержкой и сопровождением за год или полгода до того времени, как вам придет повестка о призыве в армию.

- Есть такое мнение: можно попытаться получить справку от психиатра, чтобы не служить в армии.

- Получить военный билет по психиатрии не так сложно, некоторые, действительно, симулируют, но нужно ли это? Ведь практически любое психическое заболевание ограничивает дееспособность гражданина, ему сложно будет найти работу, возникнут трудности с получением водительского удостоверения. Это ответственный шаг, я бы рекомендовал призывнику хорошенько это обдумать.

- Но кто-то рассчитывает дотянуть до 27 лет, уклоняясь от службы.

- Это уже «бородатый» метод. Так активно делали молодые люди лет 10 назад. Раньше, можно было «пробегать» от военкомата, прийти после 27 лет, заплатить штраф 500 рублей и получить военный билет. В наши дни, если бегать от армии, то вместо военного билета можно получить «справку уклониста», которая может стать препятствием для дальнейшего трудоустройства, а также можно получить штраф в размере двухсот тысяч рублей.

- Что вы гарантируете тем молодым людям, которые к вам обращаются?

- Сначала мы проведем полное медобследование – в течение 1 месяца - и выясним, может ли клиент получить военный билет по здоровью. Такие обследования проводятся за счет компании. С клиентом составляется договор, в нем есть пункт, по которому компания обязана вернуть деньги, если клиент не получит военного билета. Мы работаем на результат.

- Каким образом строится работа с клиентами?

- В «Военно-врачебной коллегии» работают опытные эксперты и юристы. С медицинской стороны, мы организуем для вас прохождение обследования, по итогам которого вы получите анализ состояния своего организма или здоровья (тут по желанию). С юридической стороны, мы защитим ваши права перед комиссариатом, подготовим юридические документы и сопроводим по призывным мероприятиям. Если возникнут спорные ситуации, военкомат не признает заболевание, то мы подготовим документы для обжалования такого решения и будем защищать ваши права, даже если дело дойдет до суда.

- Что нужно, чтобы получить услуги компании?

- Достаточно оставить заявку на нашем сайте, вежливый оператор перезвонит вам и назначит бесплатную консультацию на удобное для вас время.

Специалист по военному праву выяснит ситуацию с военкоматом, проанализирует медицинские документы и расскажет, как получить военный билет самостоятельно. В том числе, предложит сопровождение «Военно-врачебной коллегии». Цена определяется в индивидуальном порядке в зависимости от ситуации призывника.

Отзывы клиентов компании - только положительные. Фото: ВВК.

В соцсетях благодарят «Военно-врачебную коллегию»

В социальных сетях клиенты компании делятся своим опытом получения военного билета.

- Обратился в «Военно-врачебную коллегию» в 18 лет, когда шел весенний призыв, - пишет, например, Данил Хайритдинов. - В эту же неделю мы прошли основные обследования и выявили проблемы с гормонами щитовидной железы. Подготовили все документы и я пошел в военкомат, там мне назначали обследование в городской больнице. Я прошел обследование и подтвердилось заболевание категории В (ограничено годен, запас). Мне дали отсрочку на полгода до следующего призыва. На следующем призыве я снова прошел обследование по тому же диагнозу, где также всё подтвердилось. В итоге мне выдали военный билет.

Адрес офиса «Военно-врачебной коллегии»: г. Пермь, ул. Пушкина 50, офис 24, по будням с 10 до 19, обед с 13.00 до 14.00. Тел. +7 (342) 204-60-11, +7 (922) 359-93-85 (Whatsapp, Telegram).