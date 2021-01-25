Почтовое отделение в Дзержинском районе Перми переехало в новое здание

Фото: Почта России/ВКонтакте

В мероприятии приняли участие директор управления федеральной почтовой связи Пермского края АО «Почта России» Виктор Валов, заместитель главы администрации Дзержинского района г. Перми Александр Молоковских, а также партнеры региональных газет и местные жители.

«В связи с активной застройкой микрорайона ДКЖ значительно выросла нагрузка на почтовое отделение. В связи с этим было принято решение о переезде, - отметил директор УФПС Пермского края Виктор Валов. – В новом помещении более 20 тысяч жителей микрорайона будут получать почтовые услуги в комфортных условиях. Уверен, что посещение нового почтового отделения будет приносить нашим клиентам только самые позитивные эмоции».

Ранее существовавшее отделение на В. Каменского, 26 находилось в старом двухэтажном здании, которое технически и морально устарело, что доставляло неудобства жителям. Новое отделение находится в шаговом доступности от предыдущего, оборудовано комфортным залом для клиентов, четырьмя операционными окнами, комнатой для персонала. Площадь почтового офиса увеличена в два раза. Свыше 20 тысяч клиентов будут обслуживать 14 работников: 5 почтальонов, 6 операторов, 2 заместителя начальника и начальник почтового отделения.

Заместитель главы администрации Дзержинского района г. Перми Александр Молоковских поздравил с этим замечательным событием почтовиков и жителей района: «Открытие почтового отделения на территории активно развивающегося микрорайона – яркое и значимое событие в жизни Перми. Новое всегда радует и придает особое настроение, прежде всего местным жителям, для которых и создаются такие объекты».

Информационная справка

В состав УФПС Пермского края АО «Почта России» входят 12 почтамтов, автобаза, 6 участков курьерской доставки, Пермский магистральный сортировочный центр. Услуги почтовой связи предоставляют 712 отделений почтовой связи, из них 507 находятся в сельской местности, 4 передвижных отделения почтовой связи и 20 пунктов почтовой связи. В УФПС Пермского края трудятся более 6 000 сотрудников, из них 2,6 тыс. почтальонов. Протяженность 347 почтовых маршрутов составляет почти 61,1 тысячу км. Автопарк УФПС насчитывает 263 единицы автотранспортной техники.