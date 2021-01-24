Коронавирус в Перми, последние новости на 25 января 2021 года: среди вновь заболевших 16 детей

Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 295 новых случаев заражения COVID-19:

В числе новых инфицированных 130 мужчин и 165 женщин. Также среди заболевших 15 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 40 человек, от 30 до 49 лет – 93 человека, 70 в возрасте 50-64 и 77 человек старше 65 лет.

- 76 человек проходят лечение в больницах, 219 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Круг контактировавших с заболевшими лиц определен, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Надзорное ведомство также сообщает, что новые заболевшие выявлены в 23 территориях региона.

Фото: оперштаб

Больше всего жителей с коронавирусом - 132 - выявили в Перми. Второе место занял Лысьвенский городской округ, в котором выявили 38 человек. Третье место по заболеваемости – Чайковский городской округ, где обнаружено 29 инфицированных.

Еще 25 жителей с COVID-19 выявлено в Пермском муниципальном районе, 10 – в Кунгурском муниципальном районе, 9 – в Березниках, 8 – в Александровском муниципальном округе. По 7 заболевших обнаружено в Краснокамском городском округе и Кунгуре. По 4 прикамца с коронавирусной инфекцией зафиксировано в Гайнинском муниципальном округе, а также в Горнозаводском и Чусовском городских округах. Еще на 3 новых пациента с COVID-19 стало больше у врачей Суксунскоого городского округа и Уинского муниципального округа.

По 2 человека с коронавирусной инфекцией зафиксировано в Осинском городском округе, Куединском муниципальном районе и Ординском муниципальном округе. По одному инфицированному выявлено в шести территориях. Это ЗАТО «Звездный», Бардымский муниципальный район, Березовский муниципальный округ, а также Октябрьский, Оханский и Чердынский городские округа.

Фото: Яндекс

Всего в Пермском крае выявлено 37 772 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.