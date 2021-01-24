«Дети умоляли папу остановиться». В Перми мужчина напал на кондуктора за просьбу надеть маску

Перевозчик будет добиваться максимального наказания для мужчины Фото: Василий Вахрин

В Перми мужчина напал на кондуктора за просьбу надеть маску. Об этом сообщили в сообществе перевозчика ООО «Автомиг-Пермь» ВКонтакте.

Инцидент произошел 16 января в автобусе № 20. В 22.43 на остановке «Профилакторий» в автобус зашел подвыпивший 40-летний мужчина с женщиной и двумя детьми: 4-летним мальчиком и 8-летней девочкой. Мужчина был без маски, к нему подошла кондуктор и вежливо сказала пассажиру: «Уважаемый, наденьте маску!». В ответ последовал грубый выкрик: «А я тебе не раб!».

- Кондуктор в таких случаях обязана вызвать наряд полиции, что она и начала делать, - рассказывает перевозчик. - Дальше события развивались стремительным образом, мужчина, увидев что кондуктор вызывает полицейских, замахнулся и пытался ударить кулаком кондуктора Светлану. Наша сотрудница подставила руку и удар кулаком пришелся на локоть. Если бы не ее быстрая реакция, она получила бы крепкий мужской кулак себе в челюсть. В то время, когда мужчина накинулся на кондуктора, его жена и дети начали плакать и умолять, чтобы он прекратил. Женщина, видя истерику детей, выбежала с ними из автобуса, а мужчина демонстративно стал ждать наряд полиции. Полицейские приехали на оперативно. Как оказалось, полиция и раньше его забирала мужчину за подобные нарушения. Но меры, которые к нему применялись ранее, видимо, не дали должного результата, а лишь привели к еще большей агрессии.

Перевозчик добавляет, что кондуктор Светлана вежливый и порядочный работник, а однажды благодаря ее решительным действиям удалось спасти пассажира, которому стало плохо в автобусе.

- И в этот раз быстрое реагирование в стрессовых ситуациях Светлану не подвело, иначе последствия могли быть более серьезными. «Автомиг-Пермь» оказывает поддержку нашему кондуктору, и юридический департамент будет добиваться максимального наказания для мужчины за избиение женщины-кондуктора, - добавил перевозчик.