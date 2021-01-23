Фото: группа ВК "ЧП Березники!"

В Березниках в пятиэтажке на улице Мира произошел пожар. В закрытой квартире находились пятеро детей в возрасте от семи месяцев до 12 лет. Как рассказали соседи, их мама, уходя на работу – она повар, - часто оставляла малышей одних в съемной квартире.

Увидев клубы дыма, выбивающиеся из окна первого этажа дома, многодетная мама Наталья Коляскина, живущая в соседнем подъезде, бросилась спасать детей.

- Мимо проходили молодой человек с девушкой, он выбил окно, залез внутрь, открыл дверь и мы вытащили из квартиры детей, - рассказала «Комсомолке» Наталья. – Они стояли в трусиках и футболках. Один мальчик весь обожженный. Я его схватила, понесла к себе домой, а потом побежала за всеми остальными. Даже хомячка спасли.

Наталья до сих пор не может прийти в себя от шока. У нее самой трое детей, поэтому она приняла происшествие близко к сердцу.

- Если бы не этот парень, малыши сгорели бы заживо,- говорит она. - А другие люди стояли и снимали, как мы детей таскаем.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому края, пожар произошел в комнате площадью 9 квадратных метров. Сгорели домашние вещи.

Фото: Александра Иванова.

- Причины пожара устанавливаются, - отметили в ведомстве.

Сами же дети рассказали, что один из братьев, которому в мае должно исполниться 3 года, нашел спички и поджег ими диван. А потом не мог выйти из комнаты. Мальчик получил сильные ожоги. Его пришлось госпитализировать.

- Ребенок находится в реанимации, состояние тяжелое,- сообщили в краевой больнице имени Вагнера.

С ним сейчас находится его мама.

Остальных четверых малышей Наталья Коляскина привела к себе, накормила. Потом их увезли в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

"Комсомолка" просит откликнуться молодого человека, чья смелость помогла спасти детей. Мы считаем, что его поступок достоин награды.