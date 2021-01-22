Коронавирус в Перми, последние новости на 23 января 2021 года: в Пермском крае продлили ограничения до 7 февраля

- Фото: Василий Вахрин

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 23 января 2021 года: в Прикамье продлили ограничения до 7 февраля.

В Пермском крае выявлено 296 новых случаев заражения COVID-19: 58 человек проходят лечение в больницах, 238 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 37 183. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0 (на 21 января – 1,0). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

В числе 296 новых инфицированных 115 пациентов мужского пола, 181 – женского, среди заболевших 15 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 35 человек, от 30 до 49 лет – 61 человек, 103 в возрасте 50-64 и 82 человека старше 65 лет.

В краевом оперштабе приняли решение продлить ограничения до 7 февраля. Люди старше 65 лет и находящиеся в группе риска должны оставаться на самоизоляции еще 2 недели.

Также до 7 февраля не откроются ночные клубы, дискотеки, детские развлекательные центры. Сохраняется запрет на проведение культурно-массовых мероприятий.

Продлены ограничения и для заведений общепита: кафе, рестораны и бары не смогут работать с часу ночи до шести часов утра. Также под запретом остается проведение корпоративных мероприятий, банкетов, дней рождений и других торжеств.