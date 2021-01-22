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Пластик - направо, бумагу - налево

О том, почему раздельный сбор ТКО - уже не туманное будущее, мы побеседовали с депутатом Законодательного Собрания Пермского края Александром Бойченко
Вероника РАНГУЛОВА
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Александр Бойченко. Фото предоставлено региональным волонтерским центром «Единой России»

Александр Бойченко. Фото предоставлено региональным волонтерским центром «Единой России»

Еще несколько лет назад такое было сложно даже представить: в красный контейнер складываем пластик, в синий - бумагу, в желтый - стекло. Сегодня раздельный сбор отходов - одно из ключевых направлений национального проекта «Экология».

О том, как в нашем регионе реализуются экологические задачи, рассказал депутат Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко.

- Александр Юрьевич, сегодня вопросам экологии государство уделяет особое внимание. Как вы считаете, какие аспекты требуют самых оперативных действий?

- В нашей стране национальный проект «Экология» реализуется уже с 2019 года. Он в первую очередь нацелен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, экологическое оздоровление водных объектов.

Кроме этого, год назад в Послании Президента России Федеральному Собранию в качестве приоритетной задачи был обозначен переход к экономике замкнутого цикла.

- Что означает этот термин?

- Создание экономики замкнутого цикла - это не столько создание отраслей по переработке и транспортировке мусора, сколько изменение образа мышления. Причем, у всех - у власти, у населения, у бизнеса. На это нужно не одно десятилетие. Но то, что первые шаги в этом направлении сделаны, - очевидно.

- Но ведь о цивилизованном и ответственном отношении к защите окружающей среды мы говорим уже давно. Почему этот процесс в России полностью до сих пор не запущен?

- Действительно, есть вопросы, которые можно было решить еще лет пять назад. Ту же борьбу с мусорными полигонами можно было начать уже давно, дотерпели до сегодняшнего дня. Сейчас на повестке – решение вопросов по раздельному сбору бытовых отходов. Президент дал зеленый свет, есть все основания считать, что за этот год правительство примет необходимые нормативные акты и процесс будет запущен.

- В Перми, как известно, определенная работа уже ведется.

- Природа испытывает колоссальную нагрузку. Всем очевидно, что тот же пластик, который разлагается тысячелетиями, нельзя просто так выкидывать на свалку. Все эти действия уже уходят в прошлое. На многих контейнерных площадках появляются дополнительные емкости для пластика, бумаги, которые впоследствии уходят на переработку. Сбор мусора постепенно начинает приобретать цивилизованные формы.

В конце прошлого года в Перми подписали трехстороннее соглашение о взаимодействии в части раздельного сбора и утилизации отходов бумаги и картона на территории многоквартирного жилого фонда Перми. Цели преследуются благие: глобальная – улучшение экологии и снижение нагрузки на полигоны, экономическая – планируется снизить плату населения за вывоз ТКО.

- То есть на мусорных площадках будут появляться не только контейнеры для пластика, но и для сбора бумаги и картона?

- Они уже появляются. Их ставят там, где мусор собирает оператор «Теплоэнерго», всего около 200 штук. В Европе доля переработки макулатуры составляет почти 90 процентов, в России перерабатывается только 60 процентов бумажных отходов. Чтобы сделать следующий шаг и приблизиться к европейским показателям, мы должны вовлечь в этот процесс и население.

- Готовы ли к этому сами люди? Куда проще выбросить в бак один пакет с мусором, чем разделять его по мешочкам…

- Повторюсь, переформатирование сознания займет не один год. Кто-то ждал возможности сортировать мусор, другому потребуется время, чтобы это стало нормой жизни. Но, уверен, это вопрос ближайшего будущего. Люди очень быстро поймут, что не просто приносят пользу окружающему миру, но и экономят.

- В чем заключается экономия?

- К примеру, возле вашего дома стоит пять контейнеров, которые все поедут на свалку. А у соседей – стоят те же пять контейнеров, но в один складывается бумага, во второй – пластик, в третий – стекло. Все они будут отправлены на переработку, и только два оставшихся контейнера – на полигон. За то, что уходит на переработку, жильцы платить не будут. За это платит бизнес, который покупает тот же отсортированный пластик и пускает его в переработку.

- А бизнес согласен платить?

- На последней большой пресс-конференции глава государства сказал перенести нагрузку на утилизацию бумажных отходов с жителей на производителей упаковки. Но бизнес давно уже был готов к такому повороту событий.

- Но бюджет тоже будет испытывать определенную нагрузку?

- Я считаю, что решение вопросов по раздельному сбору мусора не потребует ресурсов бюджета. Задача государства – создать условия для этого процесса, решить какие-то точечные вопросы, которые возникнут у бизнеса.

- То есть уже созданы предприятия, готовые включиться в эту работу?

- Созданы и создаются. Это будет малый бизнес, который займется сортировкой отходов и доставкой его до переработчика. Например, в Прикамье – это Группа предприятий ПЦБК. Сюда, в том числе, и будет доставляться вторсырье. Предприятие уже перерабатывает более 300 тысяч тонн макулатуры в год, это более 5 процентов всей собранной макулатуры в России. ПЦБК - один из ведущих игроков отрасли. Комбинат входит в пятерку крупнейших переработчиков макулатуры в стране и постоянно модернизирует производство, что позволяет существенно снизить воздействие на окружающую среду.

- И все же, кто на ваш взгляд, должен стать драйвером в экологической повестке?

- Участвовать должны все - власть, потребители и бизнес. У каждого своя роль. Правительство - создавать условия и предоставлять компаниям, занятым сортировкой, переработкой и утилизацией вторсырья, определенные преференции, в том числе налоговые. Люди должны просто беречь природу. А предприятия разрабатывать бизнес-модели возврата собственных продуктов. Ну и, разумеется, популяризировать данную экономическую модель, заниматься просвещением населения.

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