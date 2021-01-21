"Дзержинский район или Университетский?" Пермяки обсуждают, надо ли избавляться от советских названий.

Камский мост соединяет не только берега, но и части районов Фото: Василий Вахрин

«Оставьте город в покое! Хватит!!! Эти названия мне очень нравятся. Хоть какая-то память о стране и времени, в котором родился!»

«Людоедской топонимике - Дзержинский, Ленин, Свердлов - безусловно, не должно быть места».

«Это огромная работа и огромные деньги - надо будет менять картографию, вывески, документы. У нас в городе и без того огромное количество нерешенных проблем».

Вот такие полярные мнения вызвал пост директора музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой об административном делении Перми.

«Кто-нибудь понимает, почему такое деление районов в Перми? Фактически каждый район разделен на две части, - написала арт-менеджер на своей странице в фейсбуке. - И еще когда будет проведена работа по смене районных топонимов? Сколько можно жить со Свердловым, Дзержинским, Орджоникидзе, Лениным и Кировым?».

«ЧАСТЬНА ОДНОМ БЕРЕГУ, ЧАСТЬ - НА ДРУГОМ»

Высказывание Наили Аллахвердиевой возродило давнюю дискуссию о переименовании советских топонимов. Хотя сама директор музея в эфире Радио «КП» (96,6 FM) объяснила, что ее более волновало то, что части районов находятся на разных берегах Камы.

- Сейчас, накануне 300-летнего юбилея Перми, обсуждаются вопросы брендинга районов, - рассказала Наиля Аллахвердиева. - Я вдруг решила посмотреть, как выглядят районы на карте. И первое, что меня задело, - не названия, не топонимика советского времени, а именно структурное разделение районов на две части. А мостов в городе всего три штуки. По-моему, такое разделение города не эффективно даже с точки зрения контроля территории. Представьте себя на месте главы района, у которого часть района на одном берегу, часть на другом. Почему нельзя изменить административное деление? Нельзя обсуждать топонимику без разговора об эффективном управлении.

«РАЙОНОВ НАДО МЕНЬШЕ, НО БОЛЬШИХ»

Напомним, что районы в Перми создавались вокруг крупных заводов. Рабочие поселки разрастались и соединялись, превращаясь в административные районы. К примеру, Свердловский (а ранее Сталинский) район возник вокруг завода имени Свердлова, носившего в свое время имя Сталина. А когда был построен испытательный полигон завода в Новых Лядах, поселок также стал относиться к Свердловскому району. Орджоникидзевский район был создан во время строительства Камской ГЭС, вот и раскинулся он по обе стороны от ее плотины.

- Но наше районирование никогда серьезно не учитывало реальное разделение города на зоны: историческое ядро, большой центр - районы, примыкающие к историческому ядру, и внешние зоны - то, что расположено на территории от большого центра до границ города, - отметил доцент кафедры социально-экономической географии ПГНИУ Сергей Меркушев. - Это приводит, прежде всего, к несогласованности, когда мы принимаем управленческие решения в сфере землепользования, высотности застройки, развития транспорта. С этой точки зрения деление городастоило бы пересмотреть, чтобы районов было меньше, но они стали бы крупнее. Это бы усилило роль местного самоуправления. По такому пути идет Челябинск - у районов больше прав в решении насущных проблем. Если бы полномочий у районов было больше, было бы более эффективным взаимодействие населения и властей.

- Нужна реорганизация, деление Свердловского и Орджоникидзевского районов, переформирование районов за Камой, и особенно создание Центрального района в треугольнике вокруг Компроса и Ленина, с дополнительным финансированием из краевого бюджета Центрального района, так как нагрузка на него выше, - считает политолог Алексей Копысов.

Название «Центральный район» выглядит логичным. А вот стоит ли менять названия других районов?

- У нас много формальных, бессмысленных топонимов, под которыми ничего не лежит, - говорит Наиля Аллахвердиева. - Нет уже тех заводов, в честь которых были названы районы. Будет славно, если появится, условно говоря, Университетский район или Речной.

Впрочем, арт-менеджер объяснила, что высказала свое мнение в расчете на обсуждение его жителями.

МНЕНИЯ

Как отнеслись пермяки к идее переименования

В социальных сетях горожане высказали свои мнения по поводу переименований районов. Вот несколько характерных комментариев:

«Имена можно и поменять. Только без лютиков-цветочков. К примеру, Балатовский, Железнодорожный, Центральный, Закамский, Авиационный или, скажем, Приморский».

«Убрать имена террористов надо обязательно. Но впопыхах кулуарно придумывать нелепые названия нельзя. Только после долгих публичных обсуждений, реальных а не фиктивных конкурсов».

«Категорически против переименования ради переименования. Мне нравится жить в Кировском районе, в котором районообразующим предприятием стал завод имени С.М. Кирова. Это реальная история района, которая влияет на его развитие и сейчас».

«В принципе можно, конечно, переименовать Ленинский район, допустим в Татищевский. Чтобы связано было с людьми, которые жили у нас и положили немалые силы на развитие и процветание нашего любимого города на Каме. Но не сейчас. Предлагаю подождать, когда все страсти улягутся, имена забудутся. Экономика станет процветающей. Кризисы пройдут. Появятся лишние деньги.И приступить потихоньку, поэтапно, не сразу. Сначала один район, если все хорошо получится, то заняться другими. А сейчас, мне кажется, спешить особо некуда».